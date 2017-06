Mamy Patrick Solofonirina, alias Boom revient en compétition, à l’occasion du Rallye Asacm de ce weekend. Il roulera sur une Peugeot 306 et se bagarrera chez les deux-roues motrices.

Le champion de Madagas­car 2015, Mamy Patrick Solofonirina, est de retour. Cela fait longtemps que Boom n’a plus pris le départ d’un rallye.

Il revient en compétition ce weekend, à l’occasion du Rallye Asacm, deuxième manche de la saison. « Je serai au volant de la Peugeot 306, avec laquelle Loom (Ndlr : Lova Randriamihaingo) évolue en slalom. Je roulerai en compagnie de Chouchou, sa sœur cadette, qui participera à sa toute première course », confirme-t-il.

En novembre 2015, on se souvient que Boom avait décroché le titre de cham­pion aux côtés de Berthin Randriamihaingo, sur la fameuse Mitsubishi Lancer Evolution X. Depuis, il était un peu en retrait.

D’un autre côté, l’Evo X a été pilotée par Loom, avec laquelle ce dernier a déjà signé deux victoires, notamment au Rallye Elf Michelin d’il y a un mois. Ce weekend, on retrouvera donc Boom derrière un volant.

`« Je vais aider Chouchou pour son apprentissage. C’est également le rallye de mon club et c’est pour cela que j’ai décidé de reprendre le volant », poursuit-il.

Avec sa Peugeot 306, Boom évoluera donc chez les deux-roues motrices. La bataille s’annonce alléchante dans cette catégorie, face à Nirina Ratsifandrihamanana et sa Peugeot 206, Sitraka « NS » Rakotomalala et sa Renault Clio ainsi que Daniel Rabetafika et sa Citroën C2.

Grosse bataille

« Effectivement, on aura de belles bagarres chez les deux-roues motrices. Les autres pilotes auront un avantage, puisqu’ils ont déjà couru sur les mêmes pistes lors du précédent rallye. Pour ma part, il me faudra encore trouver mes repères. Par rapport à la Peugeot 205 que j’avais conduite dans le temps, la 306 dispose d’un moteur moins nerveux mais de meilleures suspensions et d’une meilleure boîte de vitesses », conclut Boom.

Le Rallye Asacm s’étalera sur trois jours, aux alentours d’Ilafy et d’Anjeva, avec quatorze épreuves spéciales au programme, d’une longueur totale de 159,78 kilomètres. Le club Asacm a procédé à une réfection des pistes dernièrement. Malheureusement, celles-ci sont rendues glissantes par les intempéries de ce week­end. Les organisateurs prévoient de descendre sur place avant vendredi, pour voir s’il faut procéder à de nouveaux travaux.

Haja Lucas Rakotondrazaka