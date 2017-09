Après le rallye TMF du weekend dernier, la prochaine échéance du calendrier est fixée pour le début du mois d’octobre. Il s’agira du rallye organisé par Asa Tana, constituant la cinquième des six manches de la saison.

D’après une source auprès du club, le parcours devrait être divisé en deux parties bien distinctes. On reste dans le conditionnel, puisqu’il n’y a encore rien d’officiel, même si c’est déjà sûr à presque 75%. Pour le samedi, les équipages devraient s’engager sur l’axe de la RN2, sur les habituelles pistes aux alentours d’Anjeva.

Et le lendemain, ils devraient complètement changer d’air, pour emprunter les tracés environnants d’Ambohidratrimo sur l’axe de la RN4. Pour rendre ce grand écart possible, entre la périphérie Est et la périphérie Ouest de la Capitale, le PC devrait être installé à Andohatapenaka.

Ainsi, il suffira de rouler sur la route digue Andohatapenaka-Anosi­patrana-Fasan’ny Karana, puis le by-pass, pour atteindre la RN2, le samedi.

Le dimanche, les concurrents devraient prendre la sortie vers Ambohitrimanjaka, pour s’engager dans les épreuves spéciales aux environs de la RN4, comme lors du rallye TMF d’il y a une semaine. On attend la confirmation officielle de la part de l’Asa Tana dans les semaines à venir, sachant que la course se tiendra les 6, 7 et 8 octobre, d’après le calendrier de la Fédération du Sport Auto­mobile de Madagascar.

Le weekend prochain, l’Asa Tana sera d’ores et déjà sous les feux des projecteurs. Le club organisera la cinquième manche du de slalom, sur le circuit d’Am­batomirahavavy comme chaque année.

Un championnat caractérisé une nouvelle fois par le duel entre Laza Randria­mifidimanana (Peugeot 106), champion sortant, et Hugo Louvel (Citroën C2). Après quatre courses cette saison, les deux pilotes comptent chacun deux victoires. Ils poursuivront leur mano-a-mano à Ambatomirahavavy. Par la suite, il restera encore deux dernières échéances au calendrier.

H.L.R.