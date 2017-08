Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana cohabiteront cette fin de semaine, le temps de la célébration du cinquantième anniversiare du FJKM.

Un week-end de rêve. Le président de la République et le président du comité d’organisation du 50e anniversaire de l’Église réformée de Madagascar (FJKM) passent la fin de semaine ensemble à Antsiranana. Grand rendez-vous pendant lequel des milliers de fidèles célèbreront aussi le bicentenaire de l’arrivée des missionnaires du London Missionnary Society à Madagascar.

Arrivé à Antsiranana mercredi, Marc Ravalo­manana a déjà posé ses marques dans l’organisation des activités prévues pour cette fin de semaine. De son côté, le président de la République, Hery Rajao­narimampianina a rejoint l’extrême Nord de Madagas­car hier après-midi, après avoir assisté aux manœu­vres militaires à Tamponketsa.

En quête de popularité et d’affection du public, la guerre de communication sur les réseaux sociaux entre les deux personnalités est à son apogée. Après les polémiques sur l’hébergement, Marc Ravalo­manana a posté sur sa page officielle ses photos dirigeant une grande marche dans la ville d’Antsiranana et sa prise de parole pendant l’ouverture de ce jubilé. Il est accompagné de son épouse et évidemment de son état-major politique.

En fin d’après midi, le service de la communication de la présidence a également diffusé l’arrivée de Hery Rajao­narimampianina à l’aéroport Arrachard, accueilli par une forte délégation comme le président du Sénat Honoré Rakoto­manana, le président de l’Assemblée nationale, Jean Max Rakotomamonjy, le ministre des Postes, des télécommunications et du dévelop­pement numérique, André Neypatraiky Rakoto­mamonjy, ainsi que plusieurs autres responsables étatiques et élus de la Région Diana.

Chef des armées

La tenue arborée par le président de la République, vêtu en tenue de combat pour l’occasion, a notamment fait pleuvoir les commentaires. La direction de la communication de répliquer par une photo du président Philibert Tsiranana dans les mêmes accoutrements pour défendre ce choix. « (…) Il en a toujours été ainsi depuis la première République comme nous le montre cette photo du Président Tsiranana au cours d’une manœuvre militaire. De plus, le président de la République est le chef suprême des armées », poste-t-on sur la page officielle de la Présidence.

Omniprésent pendant toutes les manifestations dans le cadre de ce jubilé, Marc Ravalomanana profite également de ces tournées pour organiser des manifestations politiques. Lors de son passage à Ankaramalaza, il a voulu diriger un congrès régional à Manakara. Le week-end dernier, il a profité du grand rassemblement de la section « Sekoly Alahady » à Toamasina pour célébrer le XVe anniversaire de son parti Tiako i Madagasikara.

De son côté, Hery Rajao­narimampianina a affirmé sa présence lors de la rencontre nationale des «Sampana Lehilahy Kristianina» (SLK) à Mahajanga. Dans son allocution, il a réitéré la prise de responsabilité des hommes, surtout des chrétiens dans le développement du pays.

La fin de semaine à Antsiranana s’annonce pieuse, et les observateurs espèrent le début d’une réconciliation nationale en attendant la sortie de la liste officielle des membres retenus pour constituer le Conseil du Fampiha­vanana Malagasy.

Andry Rialintsalama