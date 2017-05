Le journaliste Fernand Cello est placé sous mandat de dépôt, hier, en attendant son procès. Il est sous sept chefs d’accusations qui constituent des délits de droit commun dont l’incitation à la haine, la propagation de fausses nouvelles, abus de confiance et vol de chéquiers, etc. Le placement sous mandat de dépôt (MD) a été annoncé vers 11 heures, hier avec effet immédiat. Pour l’heure, abus de confiance et vol de chéquiers sont les seuls motifs de son placement en MD.

L’avocat de l’inculpé a demandé une liberté provisoire pour que ce dernier puisse suivre des traitements en raison d’une santé très fragile. Le procureur d’Ihosy a déclaré que le mandat d’arrêt contre Fernand Cello date de l’année 2016, mais n’a pris effet que le 3 mai dernier. Après son arrestation, l’Ordre des Journalistes de Mada­gascar a émis un communiqué, le 6 mai, témoignant de la solidarité de l’ordre envers l’inculpé, en invoquant le respect des droits de l’Homme.

Fernand Cello a fait l’objet de multiples apparitions dans les médias et les réseaux sociaux dans lesquels il dénonce « une exploitation minière sauvage faite manu-militari par des proches du pouvoir, polluant un cours d’eau approvisionnant Andohan’Ilakaka en eau potable ».

Loïc Raveloson