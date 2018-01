La délégation malgache au Meeting de l’Océan Indien rentre avec quatre médailles. Les nageurs ont aussi actualisé trois records nationaux.

Bonne récolte de fin d’année. Les p o r t e – fanions de la Grande Ile ont remporté quatre médailles et ont actualisé trois records nationaux ainsi que deux meilleures performances au XXIXe Meeting de l’océan Indien. La version 2017 s’est tenue à la piscine olympique de Chaudron à Saint-Denis, La Réunion, du 28 au 30 décembre. Le nageur du club Saint Michel, Tiavintsoa Razafintsalama a réalisé un doublé en arrachant deux médailles chez les benjamins. Tiavintsoa a remporté la médaille d’argent en 200m brasse et celle de bronze en 100m brasse. Une autre nageuse d’Amparibe Murielle Rabarijaona a aussi ravi le bronze de l’épreuve de 800m nage libre toutes catégories. Encore dans la catégorie junior, Murielle termine troisième en course open avec au chrono 12:36:43 et elle a failli actualiser l’ancien record national d’Hasambarana Jaovanona (12:36:42). La quatrième médaille, la troisième de bronze a été décrochée par Ony Andrianaivo de Cosra Vakinankaratra en 50m dos catégorie poussine (00:38:16).

Dans la foulée, trois records nationaux nationaux ont été battus durant la participation malgache au MOI de la Réunion. Ils ont tous été réalisés par les nageurs de Saint Michel dont deux signés Murielle Rabarijaona.

Impressionnant

Elle a actualisé le record de Madagascar en 1500m nage libre, 20:06:27 contre 20:40:42 de Lianah Ramerison Rabenja, effectué en 2004 lors des championnats d’Afrique à Casablanca Maroc. Puis elle a amélioré son propre record en 400m nage libre, 04:56:89 contre 04:59:35 effectué durant les championnats de Madagascar à Toamasina en 2016.

L’auteur du troisième record fut John Rakotomavo de St Michel. Il a actualisé le record national en 200m papillon, 2:19:53 contre l’ancien temps d’Erick Rajohnson, l’expatrié de Prague, 2:22:62 réalisé lors des Jeux des Iles de l’océan Indien en 2003 à Maurice. Deux meilleures performances ont été aussi enregistrées à la Réunion dont une signée Tiavintsoa de Saint-Michel chez les benjamins, en 200m brasse, 2:56:61 contre 2:57:79 de Tahiry Razanamasy de 3FANS en 1998 à la Réunion. Et celleactualitées de Ony Andrianaivo de Cosra Vakinankaratra dans la catégorie poussine, en 400m quatre nages, 6:30:40 contre 6:47:50. « Remporter des médailles est vraiment un exploit pour nos nageurs.

La performance des jeunes nageurs de la Grande Ile a impressionné les grands pays de la natation présentes à ce Meeting » raconte Aimé Ranaivo, responsable technique et encadreur des nageurs malgaches au MOI de la Réunion.

Serge Rasanda