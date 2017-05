Le nouveau livre d’Henri Rasamoelina vient de paraître aux éditions Ivonea. Intitulé « Recueils – publications académiques, Fianarantsoa 2017 », l’ouvrage est une somme de réflexions dédiées à la province Betsileo d’où cet homme aux mille vies est originaire.

Si le banditisme en milieu rural est le principal sujet abordé, Henri Rasamoelina a fait appel à ses différentes sensibilités pour exploiter au mieux les sujets qui lui tiennent à cœur. L’enseignant-chercheur s’est particulièrement intéressé au phénomène qu’il a constaté être en recrudescence depuis 1981. Le sociologue s’est penché sur les feux de brousse. L’homme politique a suivi de près l’évolution des idées à Madagascar, la vie politique en général et les mouvements populaires. La situation socio-économique du monde rural malgache a été enfin prise en main par le sociologue.

Les vingt-cinq publications académiques, écrites en français, parues entre 1986 et 2014 y sont réparties en trois grandes parties. La première regroupe les sujets traités sous un angle historique, la deuxième parle de socio-économie et la troisième traite des idées et de la politique.

Au gré des pages, d’heureuses surprises se découvrent, comme cet article dédié à l’homme de sciences, homme de lettres, et homme politique Lucien Xavier Michel Andrianarahinjaka par exemple, ou encore la présentation des premiers chercheurs du Betsileo du XIXe et du XXe siècle. Il en est de même pour les Malgaches tels que Joseph Ralambo, Ramitsiry, Ratongavao ou encore Ranaivozanany et Rainihifina, ainsi que les missionnaires anglais, Richardson, Georges Andrew Shaw et bien sûr Sibree ou encore Huckett. Y sont aussi mentionnés, les religieux catholiques que sont les Pères Henri Marie Dubois, auteur de la monumentale « Monographie du Betsileo » et son confrère Vincent Tachez, moins connu, auteur des « Chroniques de Manandriana » ou encore des superstitions paysannes en pays Betsileo. Il est même possible de retrouver une des fameuses chroniques de Rasedinarivo, extraite du journal catholique Lakroan’i Madagasikara.

L’ouvrage, certes académique, se lit facilement. Le travail de synthèse y est parfaitement maitrisé. On peut cependant regretter la bibliographie inexistante, d’autant plus que l’auteur destine son ouvrage aux chercheurs, mais surtout aux jeunes et aux étudiants. L’initiative de mettre à la disposition de la génération actuelle des connaissances et de la documentation non disponibles en ligne, reste louable.

Rondro Ramamonjisoa