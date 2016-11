Tout comme quelques régions de la grande île, la population de la région Vakinankaratra a également bénéficié de l’œuvre du bateau-hôpital Mercy Ships arraisonné au port de Tamatave, il y a quelques mois. À l’issue des tests de dépistage effectués dans la capitale de la région, environ 150 malades composés d’hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, des enfants, voire des bébés qui ont besoin d’être opérés, ont été donc sélectionnés pour pouvoir joindre en vague ce bateau, et ce, par cas ou type de maladie, à partir du début de cette année.

Outre les femmes atteintes de la maladie post-accouchement difficile, les personnes qui ont des membres déformés comme des jambes bancales ou en X, ou celles atteintes de différents kystes au corps, à la tête, ou au visage, ou encore de séquelles dues à une brûlure et

autres, sont les principales bénéficiaires de cette opération gratuite qui a vu la collaboration sérieuse de la région et du groupe Socota qui se sont occupés de l’organisation générale et du transport des patients sélectionnés vers le port de Toamasina.

« Le changement de présentation physique de ces gens après l’opération doit être

accepté par la société », note un respon­sable au sein de la région Vakinankaratra.

Angola Ny Avo