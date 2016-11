Une enveloppe de plus. Le gouvernement malgache vient de bénéficier d’une subvention de 35 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir la lutte contre la sécheresse dans le Sud du pays. Selon le communiqué de l’institution de Bretton Woods, ce financement additionnel touchera plus de 320 000 personnes dans les districts de Tsihom­be, Beloha, Ambo­vombe, Amboasary et Bekily, et dans les régions d’Androy et Anosy.

« Les conditions dans lesquelles vivent les populations du Sud sont particulièrement difficiles. Elles luttent chaque jour pour nourrir leurs familles et il ne reste pas grand-chose pour leur permettre de démarrer la nouvelle saison agricole. L’expérience internationale a montré que l’inaction dans une telle situation reviendrait très cher », souligne Coralie Gevers, responsable des opérations pour Madagascar et les Comores auprès de la Banque mondiale.

Trois ans de lutte

Le fonds accordé sera pour le rétablissement des moyens de subsistance et des services nutritionnels, aux ménages les plus affectés dans les régions d’Androy et Anosy. Le projet de lutte contre la sécheresse est mis en œuvre sur une période de trois ans sous la direction et la coordination du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, et à travers le Fonds d’intervention pour le développement (FID) ainsi que l’Office national de la nutrition (ONN).

« Sous l’effet d’El Nino, les précipitations ont chuté de 75% par rapport à la moyenne des 20 dernières années.

En conséquence, 95% des récoltes ont été perdues, plus d’1 million de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, 35 000 enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition modérée et 12 000 autres de malnutrition aiguë sévère ».

La lutte contre la sécheresse dans le Sud du pays a bénéficié, à plusieurs reprises des soutiens de la Banque mondiale. L’année dernière, cette institution a déjà alloué près de 3,5 millions de dollars dans le financement des programmes de cantines scolaires, le dépistage de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, la distribution de rations

alimentaires aux familles affectée de la région.

Lova Rafidiarisoa