Poursuivant sa mission à travers l’ile, la délégation du ministère de la Population s’est rendue à Manakara et Faranfagana. Elle a allégé les problèmes des populations.

Filière « penjy » relancée à Farafangana, assainissements et activités sociales à Manakara. Après Nosy Varika et Mananjary, la délégation du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) s’est rendue dans les districts de Farafangana et de Manakara, vendredi. Dans la matinée, la ministre Onitiana Realy est allée à la rencontre de la population de la commune rurale de Manambotra (Farafangana) où des travaux de Haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) ont été initiés.

Contrairement aux autres HIMO, à Manambotra, la population locale a proposé d’entreprendre non pas un chantier habituel d’assainissement, mais des plantations de « mahampy. Les tiges de cette plante - récoltables six mois après la mise en terre d’une pousse - peuvent atteindre 1,5m de long et servir de matière première à la fabrication de divers produits artisanaux : chapeaux, paniers, nattes… Le mahampy est plus connu sous l’appellation de penjy », grâce à l’emblématique couvre-chef du regretté Professeur Albert Zafy, ancien président de la République à qui les intervenants ont rendu hommage dans leurs discours respectifs.

Cinquante hectares

Cinq cents personnes qui ont bénéficié de ces plantations, vont réhabiliter un ancien site de culture qui s’étend sur une cinquantaine d’hectares, pendant trois jours, moyennant 5 000 ariary chacune au quotidien. Dans l’attribution du « Asa tana-maro », la priorité est accordée aux femmes qui, après la reprise de la culture sur ce champ quasiment en friche, envisagent de redynamiser la filière artisanale « penjy ». La vente des produits artisanaux peut rapporter entre 40 000 et 60 000 ariary par semaine à chaque vannière. L’initiative est vivement soutenue par le MPPSPF qui « milite » depuis trois ans pour une véritable autonomisation financière des femmes.

Toujours dans cette optique, les associations de femmes du district ont reçu du matériel pour leur permettre de s’investir dans des activités génératrices de revenu, comme à chaque déplacement de la délégation ministérielle. À leur demande, elles ont obtenu des formations en couture. Les enfants n’ont pas été non plus oubliés : ils ont reçu des kits scolaires.

Dans l’après-midi du vendredi 20 octobre, c’est au tour de la commune urbaine de Manakara d’accueillir la délégation ministérielle. Le « Sosialim-bahoaka » (vie sociale) s’est traduit ici aussi en travaux HIMO par les femmes les plus démunies. Elles vont toucher 5 000 ariary quotidiennement pendant les cinq jours de chantier. Les travaux demandés par le maire de la ville, Giscard Andriano, portent sur le nettoyage et le désengorgement d’une canalisation pluviale totalement bouchée depuis le passage du cyclone Enawo.

Dans toutes ces localités, Onitiana Realy a rappelé l’intérêt des opérations d’assainissement déployées dans plusieurs districts par son département, dans le cadre du dispositif « Asa-tana-maro », opérationnel depuis trois ans grâce au financement des partenaires techniques et financiers. Elle a ensuite insisté sur la nécessité d’entretenir la salubrité publique et de rester vigilants pour prévenir les risques de santé publique comme l’épidémie de peste, même si les deux régions visitées (Atsimo-Atsinanana et Vatovavy-Fitovinany) en sont épargnées jusqu’ici.

Enfin, des équipements sportifs - filets, ballons et jeux de maillots - ont été attribués aux jeunes de six sections de football. La prochaine mission du MPPSPF se déroulera dans les six arrondissements de la capitale, cette semaine.

Faralalao