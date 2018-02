Les conditions de travail se dégradent. De plus en plus d’employés portent plainte contre leurs employeurs dans la région d’Analamanga.

Quatre mille travailleurs ont déposé des doléances auprès de la direction régionale de l’Inspection du travail d’Analamanga à Antsahavola en 2017. Hanitra Fitiavana Razakaboana, directeur de cette institution évoque une hausse des dossiers reçus par rapport aux années précédentes. « Nous recevons en moyenne trois mille à trois mille cinq cents plaintes en une année. Cela a augmenté, dernièrement», explique-t-elle. Les syndicats des travailleurs sont d’accord avec l’Inspection du travail. « Maintenant, il faut attendre des mois pour obtenir un rendez-vous, si nous avons pu l’obtenir au bout de dix à quinze jours après le dépôt du dossier », indique Rémi Henri Botoudi, secrétaire général de la Confédération des syndicats chrétiens de Madagascar (SEKRIMA).

Les inspecteurs de travail sont optimistes, en expliquant cette hausse des doléances par un bon résultat de leurs interventions. Pour les syndicalistes, cela ne fait que confirmer l’amenuisement des conditions de travail. « Beaucoup d’employés ne connaissent pas leurs droits. Les employeurs en profitent pour transgresser les textes et ils sont de plus en plus nombreux. Ils profitent de l’irresponsabilité de l’État », poursuit Rémi Henri Botoudi.

Plainte des employeurs

Le non versement des cotisations de prévoyance sociale, l’inexistence de contrat de travail, le refus de création d’un syndicat dans une entreprise, les sanctions envers les employés qui n’atteignent pas les résultats attendus, le licenciement abusif, notamment, des employés qui osent réclamer l’amélioration des conditions de travail, figureraient parmi les raisons les plus fréquentes des plaintes. Les syndicalistes et le personnel avec beaucoup d’ancienneté seraient les principales victimes des intimidations des employeurs.

Au sein de l’Inspection du travail, 80 % des conflits employeurs-employés seraient résolus au sein du département. Le reste est envoyé au Tribunal.

Actuellement, des employeurs commenceraient aussi à porter plainte contre leurs employés. Près d’une centaine de doléances auraient été enregistrés en 2017, pour abandon de poste, rupture abusif de contrat, vol ou encore perte de confiance.

Avis de chômages techniques

Dix à quinze avis de notification de chômages techniques arriveraient quotidiennement à la direction régionale de l’Inspection du travail d’Analamanga. Ils concerneraient particulièrement les zones franches. L’inexistence des commandes expliquerait le chômage technique.

Miangaly Ralitera