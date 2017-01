Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) continue son long périple dans la protection de l’enfance, 70 ans durant. Il lance des concours en faveur de l’enfance, dans le cadre de la célébration de ce 70e anniversaire. Le premier concours est dédié pour les écoliers. C’est un concours de dessin, ayant comme thème « Je dessine mon espoir » ou « Ataoko an-tsary ny tontolo iriako ». « Les enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans, de tout établissement scolaire, public ou privé, sont invités à soumettre des dessins sur leur espoir », indique Matthew Conway, Chef des médias et relations extérieures de cet organisme à Antanina­renina, hier.

L’organisation du concours est appuyée par le ministère de l’Éducation nationale. Les intéressés peuvent déposer leurs œuvres à leur établissement qui transmettra. La remise de prix est prévue en avril. Trois lauréats de chaque catégorie seront primés.

Pour le second concours, les journalistes sont mis à l’honneur. Ils ont le choix de traiter des thèmes divers liés aux droits de l’enfant, à savoir la santé, l’éducation, la nutrition, l’eau hygiène et assainissement (WASH), la réponse aux urgences et la protection des enfants.

M.R.