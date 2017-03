Le service de l’immigration mauricien a mené une opération dans une boîte de nuit. Soupçonnées de prostitution, 16 jeunes malgaches attendent leur rapatriement.

Les forces de l’ordre mauricien ont mené une opération coup de poing dans une discothèque de l’agglomération de Grand Baie dans la nuit de samedi à dimanche. Soupçonnées de séjour irrégulier et d’appartenance à un réseau de prostituées, 16 ressortissantes malgaches ont été interpellées. Après ce coup de filet, les autorités mauriciennes se sont d’emblée attelées à leur rapatriement dans la Grande Île. Selon la presse locale, les seize malgaches devaient être rapatriés dimanche. Une vérification effectuée auprès du service central de la Police de l’Air et des Frontières (PAF) révèle pourtant qu’elles ne sont pas encore dans nos murs.

Aux dernières nouvelles, elles font encore l’objet d’audition avant leur refoulement.

Le pot-aux-roses a été découvert lors d’un «tracking team» menée par les services des passeports et de l’immigration (PIO). La découverte d’une importante somme d’argent a ouvert la thèse selon laquelle les jeunes femmes interpellées puissent appartenir à un réseau de prostituées. Des devises ont été découvertes sur l’une d’elles dont 2 500 roupies, 1 960 euros, 60 dollars américains et 100 000 yuans. La découverte de cette somme a titillé les agents du PIO du fait que la Malgache n’avait déclaré que 350 euros lorsqu’elle a débarqué dans l’île sœur le 12 février dernier. À la lumière des informations recueillies, c’est du moins la somme qu’elle avait déclarée auprès des services de l’immigration. Les fonds suspects ont été, de ce fait, saisis.

Dénonciations

La Malgache sur laquelle ces devises ont été découvertes a été interrogée sur leur provenance. Le fait qu’elle ait accumulé une telle somme en l’espace d’un mois et demi sans qu’elle ne l’ait déclaré suscite des interrogations. Dans la foulée, les enquêteurs ont donné du grain à moudre à la jeune femme en la questionnant sur le métier qu’elle exerce pour rassembler un pareil montant en devises en un si peu de temps.

Ces Malgaches sont arrivées à Maurice dans le courant du mois de février dernier. Des interrogatoires ont révélé que certaines d’entre elles ont communiqué de fausses adresses et soumis de faux papiers d’hébergement aux fonctionnaires chargés de l’immigration, affectés à l’aéroport de Plaisance.

«C’est à la suite de nombreuses plaintes déposées par des habitants du Nord, dénonçant des ressortissants étrangers s’adonnant à des activités louches qui ont déclenché l’opération », explique le sergent Joyprakash, responsable de la «tracking team» du PIO.

Le retour au pays des suspects est attendu.

Andry Manase