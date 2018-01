La Chine et Madagascar vont coopérer ensemble dans la protection des marques commerciales, brevets et inventions. Un mémorandum a été signé hier dans ce sens.

Déterminé. La protection des marques, les brevets, ou les propriétés industrielles faisaient l’objet d’un dépôt officiel au sein de l’Office malgache de propriété intellectuelle ne se limiterait plus au territoire malgache. Elle s’étendrait aussi jusqu’au pays du Grand Empire. Ceci fait suite à la signature d’un mémorandum, effectuée hier à Anosy entre les autorités chinoise et malgache sur les propriétés industrielles.

«La protection des marques et produits en provenance de la Chine ou de Madagascar face à des produits contrefaits figurent entre autres dans l’objectif de cette collaboration entre l’Office malgache de propriété industrielle (Omapi) et l’Administration d’État pour l’industrie et le commerce (SAIC)», a déclaré Armand Tazafy, ministre de l’industrie et du développement du secteur privé hier à Anosy. Le membre du gouvernement, pendant son point de presse, a reconnu la présence massive des produits contrefaits sur le marché malgache et l’existence d’une filière de contrebande. «Cet accord est une première étape entre le développement de l’industrie des deux pays. Il nous servira d’échange des informations sur les sociétés, industries ou marques déposées dans les deux pays afin de lutter contre les produits contrefaits», ajoute Armand Tazafy.

Pour l’Omapi, cette coopération fait partie de sa vision. Depuis sa création, l’office entretien des relations bilatérales avec des offices de propriété industrielle dans d’autres pays en plus de sa relation privilégiée avec l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Levier

C’est le cas, par exemple, de sa relation avec l’Institut national de la propriété industrielle (France), celle du Japan patent office et bien d’autres encore.

Cette coopération entre l’Omapi et le Saic de la Chine s’ajoute ainsi dans cette longue liste. «Ces relations permettront de renforcer la propriété intellectuelle afin qu’elle puisse être un levier pour le développement économique de notre pays», a déclaré hier Christian Claude Ravoaraharison, directeur général de l’Omapi. Dans ce sens, les deux organismes ont ainsi l’intention de coopérer, dans leurs juridictions respectives, dans le domaine de l’enregistrement et de la protection du nom commercial et de la marque.

La protection de marques, inventions représente de grands enjeux, ne serait-ce que la protection contre la contrefaçon et les pratiques déloyales. La guerre de brevet entre Apple et Samsung où les dommages se chiffraient en milliard de dollars à l’époque, illustre bien l’importance de cette protection. A Madagascar, l’Omapi rassure les titulaires de brevets, industriels du pays qu’elle est prête à les accompagner jusqu’au bout en cas de litige.

Lova Rafidiarisoa