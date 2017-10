Ce weekend, le nombre de cas suspects de peste a encore augmenté. Les chiffres officiels parlent de six cent dix cas cumulés, dont soixante trois décès.

Les hôpitaux de la grande ville ont encore enregistré des cas suspects de décès de peste, ce weekend. Quatre en tout, deux samedi et deux dimanche, selon une source auprès du Bureau municipal de l’hygiène (BMH) au niveau de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) qui s’occupe de l’inhumation des cadavres. Vendredi, deux décès suspects ont été aussi notifiés dans leur foyer, dans la ville d’Antananarivo. Et l’admission des malades suspects ou probables de peste, au niveau des hôpitaux de traitement de la maladie, a continué, au cours du weekend.

Presque les six arrondissements de la ville d’Antananarivo sont, actuellement, touchés par l’épidémie. Des agents de santé, des journalistes ont été aussi contaminés. Certains sont encore en cours de traitement, d’autres en sont sortis guéris.

Risque élevé

Au niveau des hôpitaux, des malades traités dans les autres services que celui de la peste ont contracté la maladie et y ont perdu la vie, si on se fie au test de diagnostic rapide effectué sur eux. Dans la procédure normale, ces services devraient être fermés pendant un moment pour éviter la propagation de la maladie. Malheureu-sement, ils continuent à fonctionner.

La surveillance des fosses communes où les corps des victimes décédées sont enterrés est, par ailleurs, négligée. Ce qui s’est produit à Toamasina, il y a quelques semaines, lorsque la famille d’une personne décédée a déterré le corps de leur proche pour l’inhumer dans leur caveau familial, devrait pourtant servir de leçon. Le risque de propagation de la maladie serait, pourtant, élevé sur les cadavres.

Au niveau de la communauté, des équipes du ministère de la Santé publique tentent de rechercher toutes les personnes en contact avec chaque victime pour la chimio prophylaxie de contact. Pour l’instant, cela n’a pas suffi pour identifier tous les cas. De nouveaux cas sont déclarés et admis dans les hôpitaux, presque chaque jour, sans parler des personnes refusant le traitement préventif.

Rigoureuse et radicale

La dernière situation de peste, sortie ce samedi, par le Bureau national de la gestion de risque et de catastrophe (BNGRC) a fait état de six cent dix cas dont soixante trois décès, depuis le 1er août au 13 octobre.

Des médecins sont pessimistes sur la possibilité d’élimination de cette épidémie dans le court terme. « Cette épidémie pourrait s’étendre jusqu’en avril 2018, si l’État ne prend pas de décisions rigoureuses et énergiques », nous a confié un médecin ayant requis l’anonymat. Pour eux, les mesures prises à l’heure actuelle sont trop simples pour empêcher la propagation de la maladie. Des cordons sanitaires devraient être installés dans les quartiers où des cas de peste ont été rapportés, comme en 2004, où une épidémie de peste pulmonaire a sévi à la cité universitaire d’Antananarivo. « A cette époque, des militaires ont surveillé les lieux. Personne n’entrait et ne sortait de la cité. Grâce à cela, l’épidémie a été vite maîtrisée », soutient une source.

Des médecins critiquent, également, le traitement des cas de peste au niveau des hôpitaux. « L’Etat devrait instaurer un lieu de mise en quarantaine. Il est difficile de surveiller la circulation de la bactérie au niveau des grands hôpitaux », recommandent-ils.

Miangaly Fanantenantsoa Ralitera