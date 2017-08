Autrement. C’est de cette manière que s’effectuera la promotion de l’image du pays au niveau du continent africain. Hier, à Tsimbazaza, Roland Ratsiraka, ministre du Tourisme a présenté une de ses stratégies afin de booster le rayonnement de la destination Madagascar à travers la scène culturelle continentale. « Resim-pitia », ce tube du chanteur R’n’B Shyn, ayant été sélectionné dans la catégorie « Révélation de l’année » du prestigieux concours « All Africa Music Awards » ou « Afrima » pour son édition de cette année, sera donc le nouveau porte-fanion de la promotion touristique de la Grande île.

L’Afrima se déroulera du 10 au 12 Novembre au Nigéria, mais d’ores et déjà, le public aura la possibilité de voter pour les nominés au concours. Le vote, via le site officiel du concours, nous donnera l’occasion de mettre en avant la destination Madagascar.

Rayonnement

« Le rayonnement international du concours ne peut avoir que des retombées positives pour notre campagne de promotion. Si la musique malgache continue sur cette lancée, il est fort probable qu’elle puisse rapporter gros au même titre que les étoiles africaines Sans parler des retombées économique que l’industrie de la musique pourrait apporter à l’Etat si cette dernière sort du statut artisanal», souligne le ministre.

Sortant des sentier battus et des stratégies standard à l’instar de la mise en avant de la faune et de la flore malgache, la participation de Shyn à l’Afrima sera donc une occasion pour la musique malgache de briller aux côtés d’artistes sud-africains, angolais, gabonais, marocains, nigérians et camerounais. « Nous encourageons les citoyens à participer au vote durant ces quarante prochains jours afin que le pays, à travers la musique puisse augmenter sa visibilité », a conclu Shyn. Chaque internaute a la possibilité de voter quarante fois jusqu’à la date du couronnement à raison d’un vote par internaute par jour.

Harilalaina Rakotobe