L’État s’engage à payer, d’ici un mois, l’indemnisation des personnes touchées par l’expropriation dans le cadre de la réalisation des projets présidentiels. Il s’agit, entre autres, des routes de la Franco­phonie à Tsara­saotra-Ivato, Ambohidra­trimo-Ambohi­trimanjaka et Ambohitri­manjaka-Ankazo­manga, ainsi que les gares routières d’Ambo­hima­nambola et d’Andohata­penaka. « Les engagements sont actuellement achevés à 80% pour les dossiers complets et le paiement au niveau du trésor aura lieu d’ici un mois, au fur et à mesure de l’achèvement de la pro­cédure, au niveau du Contrô­leur financier et de la liquidation », a précisé Benja Raharison, directeur Admi­nistratif et Financier du minis­tère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement des territoires et de l’infrastructure (M2PAT), hier.

Elles sont environ 700 personnes à avoir accepté de céder leur terrain et leur habitation pour ces projets. La valeur réelle de ces biens est évaluée à Ar 13 750 668 843, et l’engagement de cette somme a déjà été accompli. « La part de chaque propriétaire dépend de la surface du terrain, mais aussi de son emplacement », a indiqué un autre responsable du M2PAT.

M.R.