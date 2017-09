La nomination du nouveau chef du ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement des territoires et de l’infrastructure (M2PAT) en a surpris plus d’un. Il s’avère que ce ministère, chargé de réaliser les projets du Président, est, dorénavant, géré par un membre du parti « Malagasy Tonga Saina » ou MTS, Benja­mina Ramanantsoa. Le parti MTS est présidé par Rolland Ratsiraka, l’un des candidats adversaires de Hery Rajao­narimampianina, en 2013.

Si la nomination d’un ministre se fait par décret présidentiel, l’État malgache aura une très grande confiance envers ce membre du parti MTS et est proche de Rolland Ratsiraka. Les deux derniers ministres du M2PAT, Rivo Rakotovao et Narson Rafidimanana, étaient tous les deux des membres inconditionnels du parti au pouvoir. Le choix du Président, sur Benjamina Ramanantsoa, titille la curiosité des observateurs.

À moins que le parti MTS se soit décidé à se ranger auprès du parti au pouvoir et à soutenir le « Hery Vaovao ho an’i Madaga­sikara » ou HVM, un nouveau schéma politique est en train de se dessiner. Une indiscrétion selon laquelle Benjamina Ramanantsoa serait déjà membre du HVM, circule. Joint au téléphone, hier, son responsable de communication a déclaré qu’il venait d’entamer une importante réunion et ne pouvait pas répondre aux questions. Également joint au téléphone, hier, Rivo Rakotovao, ministre auprès de la présidence, en charge de l’Agriculture et de l’élevage et président du HVM déclare que « jusqu’ici, il ne fait pas officiellement partie du HVM mais nous sommes ouverts à tous ».

C’est la deuxième fois que ce ministère a subi un changement de ministre. Après Rivo Rakotovao et Narson Rafidimanana, c’est au tour de Benjamina Ramanantsoa de se mettre à la tête de ce ministère dont la vocation est de programmer et réaliser les projets présidentiels. La passation s’est tenue le 28 août, durant laquelle il a déclaré qu’il est prêt à relever les défis pour son nouveau poste.

Loïc Raveloson