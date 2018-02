L’Exécutif a adopté les grands principes des projets de lois électorales, hier. La finalisation sera faite par une commission restreinte à Iavoloha, ce jour.

Fignolage. Le Conseil des ministres d’hier aurait eu des difficultés à se décider sur la version finale des projets de lois organiques sur les élections. La manière de respecter les impératifs de l’alinéa 1er de l’article 47 de la Constitution concentrerait les soucis et les désaccords. Les grands principes des textes auraient néanmoins été adoubés par le conseil, comme le fait de « s’en tenir strictement à la Constitution et de prendre en compte les principales recommandations des dernières consultations menées par le Premier ministre ».

Seulement, les points sensibles, d’après Harry Laurent Rahajason, ministre de la Communication, seront fignolés au sein d’une commission restreinte à quelques ministres et le chef du gouvernement, sous la houlette du président de la République. Restant sur la logique que l’alinéa 1er de l’article 47 de la Constitution impose les deux tours de la présidentielle entre le 24 novembre et le 24 décembre prochain, le conseil des ministres aurait pratiquement adopté les réductions de délais nécessaires.

Les compressions concernent la période de propagande pour le 2nd tour, la collecte, la publication et la proclamation des résultats, ou encore les contentieux et le temps d’impression des bulletins de vote. Sauf changement, la date du premier tour devrait être fixée au 24 novembre. C’est le jour du 2nd tour qui aurait fait débat. Les membres du gouvernement seraient contre le fait qu’un vote se tienne le 24 décembre, dans la soirée de la veillée de Noël.

Conciliation

La commission restreinte qui se réunira à partir de 17 heures au palais d’État d’Iavoloha devrait, entre au­tres, cogiter sur la possibilité d’organiser le 2nd tour après la fête de la Nativité. Selon les explications du porte-parole du gouvernement, l’Exécutif songerait à une manière de concilier l’alinéa 1er et l’alinéa 3 de l’article 47 de la Loi fondamentale.

« C’est un exemple des incohérences de la Constitution, mais il faut trouver une manière de les concilier », a déclaré le ministre Rahajason. Si l’alinéa 1er prévoit que la présidentielle a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice, la dernière phrase de l’alinéa 3 dispose que « le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour ».

Il faudra encore que la Haute cour constitutionnelle (HCC) partage le même avis. Pour taire les débats autour de l’article 47, Thierry Rakoto­narivo, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a recommandé une saisine de la HCC pour interprétation. Une voie qui pourrait éviter une éventuelle déconvenue lors du contrôle de constitutionnalité. « En matière électorale, l’État joue juste un rôle de soutien. C’est à la Ceni qu’appartient l’organisation et la responsabilité du bon déroulement du processus », indique le ministre Rahajason.

Bien qu’il concède qu’une saisine d’interprétation tairait les débats et les effusions cérébrales, le porte-parole du gouvernement laisse entendre que c’est à la Ceni « en tant que premier responsable de l’organisation des élections », de s’adresser à la HCC. Seulement, la Constitution réserve cette prérogative aux « Chefs d’institutions et tout organe des Collectivités territoriales décentralisées ».

Garry Fabrice Ranaivoson