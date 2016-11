Le débat organisé mardi sur le projet de loi des finances 2017 à Antaninarenina avait rencontré un franc succès. Cette rencontre avait mobilisé un grand nombre de citoyens avides de connaître les contenus du prochain budget de l’État. Les explications apportées par les techniciens du ministère des finances et du budget ont été explicites.

Beaucoup de questions ont été soulevées. Les dispositions fiscales, la répartition globale du budget, le cadrage macro-économique, ont été passés en revue par les participants. Ces derniers n’étaient pas laissés sur leur faim. La séance semblait être très courte.

« Notre porte reste toujours ouverte », lance un inspecteur des impôts au sein de la direction générale des impôts. De plus, ce département en charge de la fiscalité a décidé de mettre à jour le guide d’application du code général des impôts et d’instaurer des espaces contribuables au niveau de ses services.

Mais les explications ont beau être claires, il en faudra davantage pour convaincre les contribuables du bien-fondé des choix et des décisions des autorités.

