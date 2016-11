La société civile considère que le projet de loi de finances 2017 encore débattu

au Parlement ne considère pas les priorités sociales et économiques actuelles.

La société civile ne cache pas son insatisfaction sur le contenu du projet de Loi des Finances 2017. Lors d’un débat public organisé par la société civile, du moins le Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC), certains membres de cette organisation ont exprimé leur déception hier. « C’est un budget qui ne reflète pas les priorités de l’État. Les secteurs sociaux sont délaissés par rapport aux autres départements comme les projets présidentiels », a annoncé Lily Razafimbelo du CCOC.

Le gouvernement avait fixé comme priorités les secteurs sociaux comme l’éducation, la santé, la population, l’eau et assainissement, mais aussi, sur le développement des infrastructures en milieu rural. Mais les analyses effectuées par ce collectif tentent de démontrer le contraire.

« La plupart des budget de chaque département ont été revu à la hausse. Toutefois, on peut constater une faible révision des secteurs sociaux. Le budget de l’éducation pour l’année a vu une révision de 11% d’augmentation par rapport au budget 2016. Tandis que celui de la Santé est augmenté de 14%. Tandis que ces chiffres sont de 164% de hausse pour le département en charge des projets présidentiels, ou encore une hausse de 204% pour le ministère de la Pêche », explique-t-elle, avec document à l’appui.

Assainissement

Toutefois, les techniciens du ministère des Finances et du budget soutiennent pour leur part que « le budget reflète bien la politique de l’État ». «Avec ce projet de loi des finances, le gouvernement accorde 20% du budget pour soutenir les secteurs sociaux », explique une source au sein du ministère des Finances et du budget. « L’Éducation occupe la seconde place dans la répartition globale du budget de l’État », continue-t-elle d’expliquer. Mais une grande partie de son budget est destinée au recrutement des enseignants FRAM.

En ce qui concerne les au­tres priorités comme l’accès à l’eau potable et assainissement, le gouvernement avait fixé l’objectif d’atteindre un taux de desserte en eau potable de 68% en milieu urbain, 50% en milieu rural, et un taux d’accès aux infrastructures d’assainissement de 52% au niveau national. Avec l’appui de ses partenaires, l’administration vise environ 25 000 points d’eau d’ici 2018.

Dans sa démarche, la société civile entend mener à termes ses actions. Un autre débat sur ce projet de loi des finances est prévu dans son agenda ainsi qu’une rencontre avec les parlementaires.

Lova Rafidiarisoa