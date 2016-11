La revue du portefeuille de la Banque africaine de développement a mis au grand jour le faible décaissement et la capacité de réalisation des travaux des entreprises.

Le faible décais­sement et l’in­compétence de certaines entreprises, ce sont les deux maux qui freinent la mise en œuvre d’un projet. La Banque africaine de développement (BAD) à Mada­gascar a mis en exergue ces problématiques lors de la revue de son portefeuille à Madagascar. « Si une entreprise n’est pas compétente dans la tâche qui lui a été confiée, nous ne pouvons pas arriver à réaliser le volume des travaux que l’on s’est fixé au préalable », a déclaré hier Nyaki Zangbula Kaningbi, le chargé principal des opérations à la BAD.

La réunion technique a comme objet de mettre à jour les points forts et les faiblesses dans la mise en œuvre des projets financés par cette banque panafricaine. La performance, les problèmes rencontrés ainsi que les points à améliorer étaient passés au crible durant cette session. Ce qui fait ressortir à l’issue de cette première journée, que le faible décaissement pénalise l’ensemble d’un projet. Selon les explications données par ce responsable de la BAD « le niveau de décaissement est de 1,5 à 2 millions d’unité de compte par mois. C’est notre performance en matière de décaissement ».

Pour illustrer ses propos, le taux de décaissement pour le projet de Bas Mangoky est par exemple de 0% et de 8% pour ses deux sources de financement.

Classification nécessaire

Face à cette situation, la BAD propose au Gouver­nement de faire une classification des entreprises en fonction de leur capacité de réalisation des travaux.

« C’est une pratique utilisée dans bon nombre de pays et qui optimise l’attribution des offres », a souligné ce responsable de la BAD.

Très active, dans le soutien financier de différents projets à Madagascar, rappelons que la BAD a annoncé par l’intermédiaire de son président, Akinwumi Adesina, la disponibilité d’une enveloppe de 600 mil­lions de dollars pour soutenir la trans­formation de Madagascar pour les quatre années à venir. C’était lors de sa dernière visite à Mada­gascar en septembre. Une enveloppe qui vient augmenter considérablement le portefeuille de 250 millions USD annoncé au départ.

Lova Rafidiarisoa