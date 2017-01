On dit souvent que celui qui ne sait pas coder est considéré comme illettré. Et oui, nous sommes bel et bien dans l’ère des nouvelles technologies où les techniques du codage informatique s’apprennent dès le plus jeune âge. Dans ce sens, le projet Coderdojo sillonne avec le coderbus des villes malgaches pour former des jeunes « ninjas ». Celui-ci est actuellement de passage à Toamasina.

Le Coderbus se trouve actuellement dans la ville du Grand Port pour permettre aux jeunes de 7 à 17 ans de cette ville de se familiariser au langage de développement informatique. « Il est de notre devoir de former ces enfants et de leur faire comprendre la nouvelle technologie tout en les orientant à devenir des bâtisseurs passionnés de nouvelles technologie », a déclaré Andri­nirina, l’un des animateurs du Coderdojo d’Antana­narivo. L’équipe de Sahaza Marline, le principal initiateur de ce projet entend mettre en place un Coder­dojo, un lieu prévu pour accueillir les futurs «ninjas» sur un site fixe dans la ville de Toamasina.

Soutiens

Le projet Coderdojo

bénéficie de plusieurs soutiens dont Edgard Razafin­dravahy, le chef de file du parti Antoka sy Dinan’ny Nosy (ADN), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et aussi du géant mondial du réseau social Facebook.

Depuis le lancement du projet, plusieurs activités et formations ont été dispensées afin d’initier et de familiariser le maximum de jeunes aux nouvelles technologies d’information et de communication, notamment sur le codage, le développement de site web, ou encore la programmation. Environ 200 jeunes ont été formés depuis.

Falinah Safidinirina