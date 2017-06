C’est dans le cadre d’une mission d’éva­lua­tion que la ministre des Affaires étrangères, Béatrice Atallah, a reçu, hier, l’Orga­nisation Internationale de la Franco­phonie (OIF) conduite par Tabjoudine Ali-Diabacte, expert de haut niveau en élection et ancien directeur adjoint de la division de l’assistance électorale au département des Affaires politiques des Nations-Unies, à Anosy.

« Nous sommes venus rencontrer madame la ministre en tant que ministre des Affaires étrangères mais aussi en tant que présidente de la Conférence ministérielle de la Francophonie pour présenter la mission technique et multisectorielle de l’OIF qui vient ici à Mada­gascar en appui aux institutions et à l’État de droit », a déclaré l’ambassadeur de l’OIF pour la région océan Indien, Malik Sarr, à l’issue de leur réunion. L’expert de l’OIF a également détaillé, « À la suite de notre évaluation, nous allons proposer un plan de travail qui permettra à l’OIF de continuer ».

Appui

La délégation de l’OIF prévoit de rencontrer d’autres responsables à Madagascar comme le président de la Haute cour constitutionnelle (HCC), le Premier ministre, des partis politiques ou encore des membres de la société civile.

Face à la presse, la ministre des Affaires étrangères a, pour, sa part, mis en exergue l’appui de l’OIF à la Grande Île : « C’est vrai qu’on ne peut pas avoir une assistance électorale sans faire une évaluation effective du processus ». Et à elle d’ajouter que Madagascar a pu sortir de la crise « avec le soutien du Pacem mais aussi et surtout grâce à l’appui et l’expertise de l’OIF à travers, notamment, la Direction des Affaires politiques et gouvernance démocratique (DAPGD) ». L’ancienne présidente de la Commission Electorale Nationale Indé­pen­dante de la Transition a admit qu’« Il y avait des hauts et des bas, des difficultés rencontrées aussi mais Madagascar a pu sortir de la crise en organisant des élections libres, crédibles et reconnues par tous ».

En tout cas, Béatrice Atal­lah a profité de cette rencontre avec la presse pour s’expri- mer quant à la situation politique au sein de l’espace francophone : « Nous soutenons toutes les actions prônant la démocratie, les droits de l’Homme et la consolidation de la paix dans l’espace francophone », a affirmé la ministre des Affaires étrangères et Présidente de la

Confé­rence ministérielle de la Francophonie.

Loïc Raveloson