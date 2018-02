La mission de la délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a touché à sa fin, hier. Cette mission consistait à collecter des informations sur le processus électoral. Elle a notamment fait le tour de quelques institutions et rendu une visite au Président Hery Rajaonarimampianina. Dans un communiqué paru hier, il a été mentionné que les échanges constructifs ont permis d’aborder, dans la confiance et la franchise, les différentes questions relatives au processus électoral malgache. Lors de cette mission, la Francophonie a insisté sur l’importance d’asseoir un environnement propice à la tenue d’élections libres, transparentes et crédibles dans un climat apaisé, afin de faire prévaloir la stabilité et l’intérêt supérieur du pays.

Si toutes les déclarations de cette délégation jusqu’à ce jour ont affirmé que le processus électoral suit bien son cours, des indiscrétions attestent, cependant, que cette même délégation est inquiète par rapport à la situation actuelle. Le fait est que Salou Djibo et sa suite ne se sont pas contentés de rendre visite au chef de l’État, au chef du gouvernement et à quelques chefs d’institutions. Cette délégation a été aperçue mardi à la sortie de la demeure de l’ancien président de la République, Marc Ravalomanana. Si cette visite n’a pas été signalée par l’OIF dans son communiqué de presse, on se demande pourquoi ne pas avoir rendu visite aux autres hommes politiques ou chefs de partis.

Après le tour des différents chefs d’institutions et après être passée à Iavoloha, la délégation de l’OIF envoyée par sa secrétaire générale, Michaelle Jean, a rendu visite au Conseil du Fampiha­vanana Malagasy (CFM) hier dans la matinée. Selon le président du CFM, Alphonse Maka, la délégation de l’OIF aurait été convaincue que le maintien de l’apaisement figure parmi les missions de cette institution. « Les membres de cette délégation ont reconnu que le CFM est un élément clef dans le maintien d’un climat d’apaisement », a-t-il affirmé. La délégation de l’OIF a ensuite proposé au CFM de collaborer avec les medias dans l’objectif de mettre en confiance le peuple pour éviter une éventuelle crise. « Je leur ai expliqué que souvent, après une élection, une crise s’installe. La délégation de l’OIF a préconisé de travailler avec les medias pour mettre en confiance la population et maintenir la paix durant cette période », a expliqué Alphonse Maka.

Loïc Raveloson