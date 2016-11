La Commission électorale s’engage dans l’élaboration d’une stratégie de com­munication pour conquérir la confiance du public envers le processus de vote.

Communication. C’est par cette voie que la Com­mission électorale nationale indépendante (CENI), compte reconquérir la confiance des citoyens envers cet organe et le processus électoral. Pour cela la CENI compte se doter d’une stratégie électorale.

« Comment avoir la con­fiance de tout le monde dans la gestion du processus électoral Si la confiance n’est pas au rendez-vous, tout effort dans le cadre de l’amélioration du processus sera vain », a déclaré maître Hery Rakoto­manana, président de la CENI, comme entame de son discours d’ouver­ture d’un atelier de consolidation des recommandations en vue de l’élaboration de la stratégie de communication de l’entité d’Alarobia, hier, à Anta­ni­narenina.

Le numéro Un de la Commission électorale a été cash dans ses propos, « Rétablir la confiance de tous les acteurs au processus électoral. De redorer le blason de la CENI, que se soit au niveau national qu’international, pour que le processus électoral, le scrutin et le traitement des résultats soient crédibles et à l’abri de tout soupçon », est l’objectif de l’adoption de cette stratégie. Maître Rakotomanana a, en effet, soutenu que depuis six ans, une entité indépendante en charge des élections existe à Madagascar, mais elle a, toujours, été critiquée.

« Cela pourrait être dû à un manque de transparence et de communication (…) une mauvaise interprétation, d’une méconnaissance ou une incompréhension du processus », indique le président de la CENI. Par le biais d’une communication bien ficelée, l’instance électorale affirme vouloir miser sur la transparence, toujours dans l’objectif de reconquérir la confiance du public. La première décision dans ce sens, prise par la Commission électorale, consiste alors, à créer une direction communication.

Stratégie

Le président de la CENI avance, par ailleurs, cette volonté de transparence pour expliquer la nécessité d’une série d’ateliers de concertation avec plusieurs acteurs issus de différents domaines, pour l’élaboration d’une stratégie de communication. « (…) la CENI s’est ouverte à tous les acteurs par des cadres de concertation et des cadres de consultation, pour qu’à travers, elle puisse communiquer directement avec tout le monde. La confiance devrait s’instaurer petit à petit à travers ces contacts directs », a-t-il affirmé.

Dans ses activités pré-électorales, l’entité d’Alarobia, jouit de l’appui financier du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD). Présente à la cérémonie d’ouverture de l’atelier d’hier, Violette Kakyomya, représentante résidente de cette instance onusienne a soutenu qu’« (…) une stratégie de communication qui répondra aux besoins de toutes les parties prenantes, permettra à la CENI de veiller à ce que l’information sur le processus électoral soit mise à la disposition de la population afin de faciliter un haut niveau de participation [lors des votes] ».

Au début de son allocution, la diplomate a indiqué que « la stratégie de la CENI (…) a permis d’assurer que les opinions d’un large éventail de contributeurs soient recueillies et incluses ». À l’instar de précédents ateliers dont celui portant sur la réforme du cadre juridique des élections, notamment, tenir compte de toutes les recommandations faites durant les échanges pourrait être la principale difficulté de la Commission électorale, étant donné la profusion de suggestions faites.

Garry Fabrice Ranaivoson