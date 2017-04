L’infection respiratoire aigüe (IRA) touche plusieurs enfants, actuellement. Les hôpitaux pour enfants sont débordés.

Une ambiance morose règne dans les hôpitaux pour enfants à Antananarivo. Des mères, paniquées par l’état de santé de leur enfant, envahissent les salles. La respiration de certains d’entre ces petits patients est d’autres sont très fatigués et poussent des cris de douleur. Ils sont touchés par l’infection respiratoire aigüe (IRA), qui gagne du terrain, actuellement, à cause du climat, selon l’explication du Dr Gladys Raherinampinaina, médecin traitant au centre hospitalier universitaire (CHU) mère-enfant à Tsaralalàna, mercredi. « 75% de nos patients sont atteints de l’IRA », rajoute-t-elle.

Cet hôpital, tout comme le CHU mère-enfant à Ambohimiandra, est débordé. En plus, les lits à Tsaralalàna ont été réduits à 50, au lieu de 80, suite à des travaux d’extension.

« Nos lits sont tous occupés, nous sommes même en surchage car des lits supplémentaires ont été rajoutés dans certains pavillons », explique le Dr Gladys Raheri­nampinaina. Avec cette maladie virale, la consultation externe et la demande d’hospitalisation abondent, également. « Nous recevons en moyenne vingt patients, en une journée, sans parler de ceux qui viennent la nuit.

Et dix à quinze enfants, par jour, nécessitent une hospitalisation. Parfois, ce chiffre atteint la vingtaine », détaille le médecin tout en assurant que, malgré cette surchage, tous les malades sont pris en charge. « Chaque jour, il y a des sorties. Mais nous travaillons aussi avec les autres hôpitaux », indique-t-elle.

Décès

Les enfants âgés d’un mois à 3 ans sont tous vulnérables à cette maladie de l’appareil respiratoire, mais les nourrissons sont les plus fragiles. Le nombre de décès enregistrés dans ces hôpitaux serait encore minime, selon des sources concordantes. Mais le retard de prise en charge peut-être fatal, selon un médecin du CHU mère-enfant à Ambohimiandra, où deux enfants sont décédés ce mois. « Ils étaient victimes de l’IRA. La cause des décès est associée à la malnutrition et au retard de traitement », dit-il.

Ces parents ont perdu leur enfant, au moment où ils s’y attendaient le moins. « Il a eu une petite fièvre, un samedi de ce mois. Un médecin de la famille lui a prescrit un antipyrétique. Son état ne s’est pas amélioré. Nous avons attendu le lundi pour l’emmener voir son médecin. Ce dernier nous a tout de suite adressé à l’hôpital. Arrivé à l’hôpital, il ne respirait plus », raconte amèrement une mère. Les médecins invitent les parents à amener directement leur enfant dans un centre de santé, en cas de fièvre. « Les enfants ne devraient pas être mis avec des personnes atteintes de grippe, pour éviter la contagion. Il y a aussi des terrains allergiques, donc la vaccination anti-grippe doit être effectuée chaque année »,recommandent les médecins.

Miangaly Ralitera