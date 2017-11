Avec une production à la traîne par rapport à la demande, l’importation du riz devient une nécessité. Une situation qui profite à certains spéculateurs.

Solution tip top. Face à la dégringolade du pouvoir d’achat des ménages malgaches qui se retrouvent confrontés à l’incessante montée du prix du riz, le ministère du Com­merce et de la consommation a pris l’initiative d’organiser une réunion de concertation avec les opérateurs et grossistes du marché d’Anosibe, la semaine dernière. Le choix du lieu étant une évidence dans la mesure où c’est ce marché de la capitale qui constitue la principale base du circuit de distribution de presque toutes les denrées de première nécessité.

L’objectif de la réunion consistait à rechercher un consensus dans le commerce du riz afin de maîtriser la hausse vertigineuse du prix ainsi que de rassurer le consommateur lambda. « À la base, le circuit de distribution est composé du producteur, passant ensuite par le collecteur pour arriver au grossiste qui fournira le détaillant pour enfin aboutir dans le panier de chaque ménage. Cependant, ce circuit pullule d’entremetteurs. Le problème étant que ces derniers jouent la carte de la spéculation pour y trouver un profit personnel », explique Rakoto­manga Soloalitiana, directeur général du Commerce. Selon lui, il importe donc de régulariser le marché en excluant ces entremetteurs et spéculateurs pour résoudre cette hausse, quitte à appliquer les sanctions y afférentes.

Situation stagnante

Toujours d’après le directeur général du Commerce, l’importation du riz a été fortement encouragée au point de doubler de volume par rapport à l’année dernière. Le but étant d’inonder le marché afin d’espérer une baisse, encore indéterminée, du prix. Pourtant, jusqu’ici, l’augmentation du taux d’importation n’a pas eu l’effet escompté.

Le problème persiste, la situation stagne. Sans mentionner la qualité de la plupart des riz importés qui, malgré un prix loin d’être abordable, en déçoivent plus d’un. Comme en témoignent certains avis de consommateurs qui s’approvisionnent dans les grandes enseignes de distribution. En effet, certains affirment que « le riz importé, dit « de luxe», proposé dans des emballages de cinq kilos dans les rayons de certaines grandes surfaces sont parfois mélangé à du riz dit « stock » alors que le prix du kilo dépasse toujours les deux mille ariary ». Beaucoup espèrent ainsi que cette initiative à court terme du ministère quant à la régulation du marché pourra impacter réellement sur le fond du problème.

Harilalaina Rakotobe