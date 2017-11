Excellence. Tel est le prix reçu par ces centres de santé et agents communautaires. Six centres de santé de base et quatre vingt huit agents communautaires et des centres pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle et Infantile en Afrique (Carmma) ont été récompensés à ce titre par la première Dame, Voahangy Rajaonarimampianina, hier, au Palais d’Ambohitsirohitra. « Le Prix d’Excellence a pour objectif d’encourager les Centres de Santé de Base à avoir une culture de l’excellence en vue de l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant à Mada­gascar », a-t-on rapporté dans un communiqué.

Les critères de l’excellence et de qualité après un suivi de leurs performances ont été exigés pour mériter ce prix. Du matériel informatique, du matériel médical et des outils de travail comme des téléphones portables et des gilets de travail font partie du prix de l’Excellence.

Enjeux

Le ratio de mortalité infantile et maternelle reste stationnaire actuellement. Chaque jour, dix femmes meurent suite à des complications de la grossesse ou de l’accouchement, parmi lesquelles des adolescentes de moins de 18 ans. Plus de 43% des décès maternels surviennent chez les moins de 24 ans et plus du tiers parmi les adolescentes de 15 à 19 ans. Cette cérémonie de remise de prix vise également à sensibiliser les centres de santé de base et les agents communautaires sur les enjeux pour l’accès universel à la santé. Deux mille six cent centres de santé de base avec l’appui des partenaires techniques et financiers œuvrent ensemble dans le cadre de la promotion à l’accès de santé de qualité pour la mère et l’enfant et contribuent à l’autonomisation de la femme.

Mamisoa Antonia