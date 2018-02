Bénéficiaires de grâce présidentielle, dix-sept détenus de la maison de force ont été libérés. Ils sont neuf à avoir écopé de lourdes peines.

Triés sur le volet, dix-sept détenus criminels, ayant bénéficié de la grâce présidentielle à l’occasion du Nouvel an, sont sortis de la maison de force de Tsiafahy. Leurs remises en liberté respectives se sont effectuées les 10, 11 et 14 janvier, soit une semaine après la signature du décret.

Parmi ces prisonniers de Tsiafahy immédiatement libérables, neuf ont écopé de lourdes peines, allant de cinq ans de travaux forcés à une double condamnation à perpétuité.

Quatre de ces condamnés graciés ont écopé de dix ans de travaux forcés, si la peine s’élève à quinze ans pour un autre.

Deux des prisonniers ayant recouvré la liberté ont passé plus de la moitié de leur existence derrière les hautes murailles de Tsiafahy. Au terme d’un périple carcéral qui a duré trente-quatre ans, un détenu âgé de soixante-cinq ans a vu s’ouvrir, pour la première fois, les portails métalliques du pénitencier pour qu’il puisse enfin franchir le pas de la liberté. Le tribunal a prononcé contre ce sexagénaire deux peines de travaux forcés à vie pour meurtre et tentative de meurtre, vol avec effraction et violence. Il est, de surcroît, détenu pour autre cause.

Vieillards

Le deuxième doyen de ces criminels relâchés a le même âge. Condamné à des travaux forcés à perpétuité pour incendie de case et association de malfaiteurs, le voilà gracié après avoir passé trente-deux ans derrière les barreaux. Les deux sexagénaires ont quitté le pénitencier le 10 janvier.

Dans toute l’île, un peu plus de quatre mille cinq cents détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle. Sept cent quatre-vingt-dix sont déjà dehors, dont les dix détenus de Tsiafahy. Ayant encore des peines restantes à purger après déduction de la remise de peine prononcée, trois mille sept cents condamnés sont encore sous les verrous.

Antananarivo remporte le haut de la palme en termes de prisonniers graciés. Pour la maison centrale d’Antanimora, à elle seule, deux cent quatre-vingt-dix ont reçu une remise de peine avec libération immédiate, alors que certains de leurs compagnons carcéraux bénéficiaires, se chiffrant à un millier, doivent encore attendre.

Seth Andriamarohasina