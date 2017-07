Une construction de la maison centrale d’Antsohihy s’est effondrée sous une rafale de vent. Quatre détenus sont morts et onze autres blessés.

Scène de désolation à la maison centrale d’Ambalabe à Antsohihy. Avant-hier après-midi, un mur en parpaing, séparant le quartier des hommes à celui des femmes et des mineurs s’est effondré, faisant quatre morts et onze blessés parmi les détenus. Aux alentours de 14h 30, un vent à décorner un buffle, qui s’est levé depuis l’Est, sur la terre ferme, s’est abattu sur le vieux pénitencier de soixante-deux ans. Sous la puissance destructrice du « tourbillon », selon les témoignages des personnes sur place, la vieille et frêle maçonnerie, qui surplombe la cour à près de trois mètres, faisant office d’aire de récréation aux prisonniers, a cédé brusquement.

Des détenus, à l’ombre au pied de la construction, certains de leurs compagnons carcéraux, en train de cuire leur repas avec des réchauds-à-charbon de fortune creusés dans le sol, figurent parmi les victimes. Deux condamnés ainsi que deux prévenus ont trouvé la mort. Faute d’infrastructure, tous les prisonniers, adultes, criminels et délinquants ainsi que prévenus et condamnés, cohabitent dans le même quartier, d’après une source auprès de la direction générale de l’administration pénitentiaire. Le même interlocuteur relève, dans la foulée, que la maison centrale d’Antsohihy a été construite vers 1955, sous un régime colonial en déclin.

Surpopulation

Elle a été conçue pour accueillir cent à cent-cinquante détenus, tout au plus. Actuellement, elle rassemble, néanmoins, deux-cent-cinquante prisonniers, soit une surpopulation culminant à plus du double de la capacité initiale.

«Tout s’est passé très vite », confie, pour sa part, le contrôleur d’administration pénitentiaire, Jean Fabrice Razafimahatratra, chef d’établissement carcéral d’Antsohihy, interrogé sur ce drame. « Il a fallu venir en aide de toute urgence aux victimes, tout en renforçant la sécurité afin de prévenir toute tentative d’évasion. Malgré le sauve-qui-peut qui s’ensuivait, nous n’avons rien pu faire pour les trois détenus écrasés sous les blocs de parpaing, lesquels ont été tués sur le coup. Un quatrième a, quant à lui, rendu l’âme sur son lit d’hôpital », poursuit le chef d’établissement. En saisissant la balle au bond, il explique que sur les onze survivants admis à l’hôpital, quatre ont pu regagner la prison quelques heures après l’accident. Six autres ont, eux aussi, retrouvé Ambalabe, hier, après avoir reçu les soins nécessaires. En revanche, un dernier est encore placé en observation médicale.

« Les proches des défunts ont tous été informés du drame. La grande famille de l’administration pénitentiaire tient à leur adresser ses plus profondes condoléances. Par ailleurs, il y a lieu de noter que les blessés ont été pris en charge gratuitement par l’hôpital public d’Antsohihy », poursuit le contrôleur d’administration pénitentiaire, Jean Fabrice Razafimahatratra.

Les détenus décédés

1-Tombofaly alias Dosy (vingt-neuf ans), condamné

2-Augustin dit Ladona (vix- neuf ans), condamné

3-Fredon Ramanaja dit Don (vingt-sept ans), prévenu

4-Blaise Andrianarivolaza alias Ledrina (vingt-et-un ans), prévenu

Seth Andriamarohasina