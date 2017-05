Bagarres, agressions et fort taux d’absentéisme gangrènent des collèges de Nosy Be. Une prise de drogue par des élèves âgés de douze à quatorze ans est révélée.

Un fléau s’abat sur le système éducatif. Situation alarmante dans les collèges à Nosy Be Hellville. « Les enquêtes effectuées révèlent que 20% des élèves des classes de sixième, cinquième et quatrième prennent de la drogue. Ces malheureux sont âgés entre douze et quatorze ans », se désole Abdallah Abasse, chef de la Circonscription Scolaire (Cisco) de l’Île aux parfums.

« Les premiers cas ont été signalés au mois de mars. Des élèves faisant l’école buissonnière ont été surpris en train de fumer du cannabis sur la plage déserte de Mahatsinjo. Des mesures ont été toute de suite prises. En poussant les investigations un peu plus loin, nous avons réalisé la gravité de la situation », poursuit le chef Cisco.

Saisissant la balle au bond, il explique que cette consommation de chanvre indien par certains collégiens est, de surcroît, à l’origine d’une multiplication des agressions ainsi que des bagarres qui surviennent en milieu collégien.

C’était le cas au mois de février lorsque des élèves du CEG d’Hellville ont été attaqués par une groupe de jeunes délinquants. Par ailleurs, le chef Cisco relève un taux d’absentéisme anormal des collégiens concernés.

Attaques

Face à ce phénomène inquiétant, une campagne de sensibilisation a été menée depuis le mois d’avril. Le ministère de l’Éducation nationale travaille de concert avec celui de la Population, ainsi que les Forces de sécurité, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Les entités déjà engagées dans ce programme de lutte contre la consommation de drogue par les élèves entendent poursuivre les actions déjà menées.

Selon les informations communiquées, les sensibilisations devraient toucher les huit CEG de la Cisco de Nosy Be Hellville, jusqu’à la fin de ce mois. Leur extension au lycée local ainsi que dans le primaire s’ensuivra afin de prévenir que le fléau fasse tache d’huile.

Andry Manase