Un recueil de recommandations pour la construction des cases traditionnelles a été établi. Il s’agit de prévention contre les cyclones.

Objectif atteint ! Telle est la déclaration du secrétaire exécutif de la Cellule de prévention et de gestion des urgences à la Primature (CPGU), le colonel Mamy Razakanaivo, à l’issue de l’atelier de concertation sur l’élaboration des directives de référence pour l’amélioration de la résistance des cases d’habitation traditionnelles face aux cyclones, vendredi dernier au Roches Rouges La Corniche.

« Toutes les suggestions et propositions ont été recueil­lies. Les acteurs directs, les techniciens, ainsi que les personnes concernées par la campagne étaient présents et ont proposé leurs avis », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’urgence pour la prévention des infrastructures et de réduction de la vulnérabilité (PUPIRV), sous composante A3, financé par la Banque mondiale, un guidé/directive de référence pour l’amélioration de la résistance des cases d’habitation traditionnelles face aux cyclones, sera élaboré en collaboration avec le ministère d’État chargé des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement, avec l’appui technique des cabinets GERCO et METIS. D’ailleurs, une première version a déjà été établie.

Validation

L’atelier qui a duré deux jours a permis d’informer et de sensibiliser les différents acteurs. Mais il a aussi permis de recueillir les éventuelles observations et recommandations en vue d’améliorer le contenu du guide avant sa validation.

Chaque année, une douzaine de cyclones et de tempêtes tropicales se forment dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien, dont environ trois à quatre d’entre eux frappent La Grande île. La côte Est est la plus exposée aux cyclones se créant dans l’océan Indien, et la côte Ouest par ceux provenant du Canal de Mozambique.

Les cyclones sont dévastateurs à l’intérieur des terres et provoquent des crues ainsi que des glissements de terrain, détruisant des cases traditionnelles. De telles constructions possèdent une résistance faible face aux cyclones et aux inondations. En outre, elles se trouvent, en général, sur des zones à risque.

Vero Andrianarisoa