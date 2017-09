Le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (Bngrc) se prépare dès maintenant, afin de mieux organiser les réponses aux urgences en cas de catastrophes naturelles. Les derniers cyclones ont ravagé la majeure partie nord de l’île jusqu’à Vatovavy Fito­vinany. La réponse aux urgences devient difficile car l’isolement de plusieurs régions touchées affecte la communication, alors que toute aide nécessite un bilan bien détaillé.

Pour mieux cerner le problème, le bureau renforce la préparation qui commence au niveau des ménages et des communautés de base, en optimisant les exercices de leçons apprises. Il estime que les interventions d’urgence doivent poursuivre une suite logique, laquelle inclut la réponse suivie de la reconstruction.

À compter du 1er novembre, le Bngrc envisage de mettre à la disposition des régions, des équipements tels que des engins, une

plateforme aérienne, des ambulances, un poste de coordination mobile et médicale. Tout ceci vise à faciliter les interventions.

F.R.