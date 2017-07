La société minière a signé un accord de soutien aux sinistrés avec Medair suisse. Les 88 millions d’ariary viennent s’ajouter aux 600 millions déjà accordés par Ambatovy.

L’organi­sation non gouvernementale humanitaire suisse Medair et la compagnie Ambatovy qui représente ses trois actionnaires- Sumitomo Corporation, Korea Resources Corporation, et Sherritt International Corporation- ont signé un accord, le 27 juillet à Toamasina. Leur partenariat a pour but de renforcer la résilience des communautés de Maroantsetra face aux cyclones et inondations.

Selon un communiqué de presse, une somme de trente mille dollars américains (environ quatre vingt huit millions ariary), a été octroyée par les actionnaires de la joint-venture pour épauler le projet mis en œuvre par l’ONG Medair appelé « Samia Mitakogno ». Le projet vise à améliorer rapidement et plus durablement l’accès à l’eau potable, à renforcer les connaissances et les capacités à réduire les risques et catastrophes, et à contribuer à la résilience de soixante mille personnes dans les neuf communes du district de Maroantsetra les plus affectées par le cyclone Enawo.

Maisons-refuges

Il s’agit avant tout de financer la réhabilitation des maisons-refuges. Lors des précédents projets, Medair en a construit plusieurs dans le district de Maroantsetra. Chacune est capable

d’accueillir deux cents personnes pendant plusieurs jours ou semaines durant un aléa, ce qui a permis de préserver de nombreuses vies. Cependant aujourd’hui, elles ont besoin d’être réhabilitées afin d’être mieux sécurisées face aux prochaines saisons cycloniques. La participation financière des actionnaires d’Ambatovy contribuera ainsi à l’achat des matériaux nécessaires à ces réhabilitations, dans l’objectif de renforcer la résilience de ces communautés face aux cataclysmes naturels.

Cette contribution des actionnaires d’Ambatovy servira, en outre, à financer la formation de nouveaux artisans locaux sur les techniques de construction d’habitations résistantes aux cyclones.

Cette aide s’ajoute aux six cent millions ariary (deux cent mille USD) provenant du Fonds d’investissement social de la compagnie, consacrés à soutenir les communautés sinistrées dans ses zones d’intervention.

Hery Fils Andrianandraina