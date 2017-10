Un comité de vigilance et une salle d’isolement doivent être mis en place au niveau des écoles. Ceci nécessite une suspension des cours de deux semaines.

Deux semaines de pause scolaire. Toutes les écoles, privées et publiques, des zones où la peste sévit ne pourront rouvrir leurs portes qu’après l’opérationnalisation d’un comité de vigilance et d’une salle d’isolement par établissement. Ce dispositif devrait être fonctionnel d’ici le 6 novembre. Et c’est à cette date que les cours devront reprendre pour toutes les écoles des circonscriptions scolaires (CISCO) et zones d’administration et pédagogique (ZAP) où des cas de peste ont été enregistrés.

« Ce comité contrôlera l’état de santé de chaque élève avant et pendant la classe. Il fera la première constatation dans la salle d’isolement et appellera la ligne verte 910 si l’élève présente les signes cliniques de la peste », explique le Dr Todisoa Andriamam-pandry, directeur général de l’Éducation fondamentale et de l’alphabétisation (Dgefa) au sein du ministère de l’Éducation nationale à Anosy, hier. Il rassure qu’il n’y aura pas d’année blanche.

Ce comité sera composé du personnel de chaque établissement, mais aussi des parents d’élèves. Ses membres seront formés sur les mesures à prendre pour le fonctionnement de ce protocole de gestion de suspicion de peste dans les écoles.

Reprise des cours

En outre, chaque salle d’isolement sera dotée d’équipements de protection, à savoir des masques, des gants, mais aussi d’un thermomètre et de l’eau, que le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (Unicef) a promis de fournir.

Pour les deux prochaines semaines, donc, les cours seront encore suspendus pour tous les établissements scolaires des CISCO Antanana-rivo-ville, Avara-drano, Atsimondrano, Ambohidra-trimo, Toamasina I, Fénérive-Est, Vavatenina, Mahajanga I, Fianarantsoa. Certaines ZAP à Anjozorobe, à Andra-masina, à Toamasina II, à Miarinarivo, à Soavinandriana, à Lalangiana, à Vohibato, à Ambalavao, à Antanifotsy, à Betafo, à Tsiroanomandidy, à Fenoarivobe, à Port Bergé, à Mandritsara, à Anosibe An’Ala et à Ambositra devront aussi fermer leurs portes pendant deux semaines. « C’est pour éviter la propagation de l’épidémie », informe le ministère.

Pendant ces vacances de peste, certaines écoles privées donnent des devoirs à la maison à leurs élèves. Ce qui oblige des parents d’élèves à continuer à payer les frais de scolarité. « Les écoles privées ne devront pas profiter de la situation», lance le directeur national des institutions laïques pour l’éducation, Célin Rakotomalala, aux responsables des écoles privées.

Miangaly Ralitera