L’ambassadeur américain insiste sur l’inclusivité des élections. L’existence d’une barrière judiciaire devrait être révélée dès maintenant.

Démocratique et apaisée. Deux caractères des élections, sur lesquels Robert Yamate, ambassadeur des Etats-Unis, a insisté, hier, durant la cérémonie de signature du document de convention avec Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dans le cadre du projet de Soutien au cycle électorale à Mada­gascar (SACEM).

« Le but est de renforcer un système démocratique. Il faudrait alors un processus électoral suivant les normes démocratiques. (…) Comme le reste de la communauté internationale, nous prônons des élections ouvertes à tous, pour que la population puisse choisir le dirigeant qu’il veut », a déclaré à la presse le diplomate américain, en marge de la cérémonie au siège de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), à Alarobia.

Lors du dialogue politique avec le gouvernement, la représentation allemande, « a souligné la nécessité qu’elles soient démocratiques, transparentes et inclusives », selon le communiqué de presse partagé par la primature. Durant cette brève interview, un journaliste a demandé l’avis de l’ambassadeur des États-Unis sur l’existence de faits judiciaires « qui, en principe, devrait empêcher qu’une personne puisse se porter candidat à la prochaine présidentielle ».

En réponse, Robert Yamate a indiqué ne pas être au courant de pareil cas. « Si une décision judiciaire empêchant une personne de se présenter à la présidentielle existe, elle devrait être portée à la connaissance de tous dès maintenant », a-t-il soutenu. Pour le diplomate américain, rendre public pareille information dès maintenant permettrait « de préserver l’apaisement du processus électoral ».

Notification

Dans le microcosme politique, lorsqu’il est question de la dualité « condamnation judiciaire et prétention présidentielle », les phares se tournent vers Marc Ravalo­manana, ancien Chef d’Etat. Durant la Transition, le résident de Faravohitra a été condamné par contumace à une peine de travaux forcés à perpétuité à cause de « son implication dans le massacre du 7 février 2009, à Ambohi­tsirohitra ». Un verdict contesté par l’ancien Président qui, jusqu’ici dénonce « un procès politique ».

Son camp n’a cessé depuis, d’affirmer qu’ils comptent contester cette décision. Ce qui n’est pas encore fait. Une source judiciaire indique « Marc Ravalomanana, n’a pas encore été notifié de cette sentence. S’agissant d’une condamnation pénale, elle doit être notifiée à personne ». Ce qui expliquerait que depuis le retour au pays de l’ancien exilé, en 2014, il n’a pas encore été inquiété par la Justice. L’entourage du camp présidentiel a, pourtant, remis le sujet dans les débats, depuis quelques semaines.

Le dossier judiciaire y afférant a même refait la une des journaux, en novembre, à la suite d’un vol dans des circonstances ambigües.

Une perte à la veille d’une audience sur la contestation de saisies arrêts des comptes bancaires de deux proches de Marc Ravalomanana. Ils seraient parmi les condamnés de manière cumulative à indemniser les victimes du 7 février.

Au lendemain de son jugement par contumace, les comptes du conseiller spécial du maire d’Antana­narivo, aurait également, fait l’objet d’un saisi arrêt.

« Sauf changement, il n’a pas fait opposition à la décision. Le faire signifierait qu’il reconnaît le verdict », ajoute la source judiciaire. Sur le silence du dossier, jusqu’ici, elle explique que « la décision ne prend effet que lors de la notification à personne. Elle ne peut, par ailleurs, engager la procédure de contestation qu’une fois notifiée. Sur l’éventuelle conséquence sur sa candidature, tout dépendra du moment de la notification ».

Garry Fabrice Ranaivoson