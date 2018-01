Une partie de la classe politique est, visiblement séduite par l’idée d’un accord politique préalablement à la présidentielle. Chaque courant semble s’attendre à ce qu’il abonde dans son intérêt.

Un casse-tête. Le déroulement des consultations des acteurs électoraux engagés par Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, depuis le mois de décembre pourrait connaître une issue difficile. Séduit par l’idée d’«un accord politique », comme résultat des échanges, des entités politiques s’y engouffrent, chacune avec leurs desiderata respectifs.

L’éventualité que les consultations qu’il mène débouchent sur un accord politique entre les acteurs électoraux a été lancée par le chef du gouvernement lors de son petit déjeuner de presse, le 21 décembre, à Anosy. Parvenir à un consensus risque, cependant, de ne pas être aisé. L’issue de la démarche qui consiste à trouver un consensus sur le nouveau cadre juridique des élections serait compliquée.

Il y a d’abord le débat sur l’opportunité d’une révision de la Constitution qui est loin de faire l’unanimité. Une option que le pouvoir serait en train d’écarter étant donné les tollés. Ce qui expliquerait les nouvelles consultations afin de décider quelle position adopter face aux impératifs constitutionnels. Seulement,des courants pourraient tenter

de tirer leur épingle du jeu.

Durant une cérémonie de présentation de voeux à son domicile,à Faravohitra, lundi, Marc Ravalomanana, ancien Président, a déclaré qu’« il n’y a que par le biais du dialogue que l’on peut éviter une crise. Un accord politique est largement au-dessus des décisions judiciaires ».

Des propos qui pourraient être le feu vert pour la participation du groupe parlementaire Tiako i Madagasikara » (TIM), aux consultations menées par le gouvernement. Ce dernier ayant déjà annulé, à chaque fois à la dernière minute, deux rencontres prévues avec le Premier ministre et l’équipe de la primature.

Contourner les textes

À entendre son discours, l’ancien exilé d’Afrique du Sud, semble miser sur ces discussions pour s’assurer d’une présence à la ligne de départ de l’élection présidentielle. Sous la coupe d’une condamnation par contumace dans le cadre de l’affaire 7 février,certains courants politiques agitent cet argument pour marteler son inéligibilité. En réponse, Marc Ravalomanana,a brandi la menace d’une crise politique s’il venait qu’on l’empêche d’être candidat.

Le conseiller spécial du maire de la capitale pourrait vouloir de « l’accord politique », issu des consultations,qu’il prévoit une ligne levant l’épée de Damoclès sur ses ambitions présidentielles.

Les tenants du pouvoir tablent, toutefois, sur le respect des lois et prescrits judiciaires. Une partie des acteurs électoraux souhaite, par ailleurs, que le résultat des consultations « contourne », les impératifs constitutionnels.

Ceci, toujours au motif d’éviter une crise. « Nous encourageons la recherche d’un accord politique, (…) il s’agit de l’intérêt supérieur de la nation et d’éviter la crise », soutient le Cercle de réflexion pour l’avenir de Madagascar (CRAM), dans un communiqué diffusé, hier. Le CRAM, à l’instar d’une frange de la société civile, plaide pour que la date du premier tour de la présidentielle soit avancée de deux mois, soit en septembre. Les rangs du pouvoir s’en tiennent, pourtant, aux dispositions de l’article 47 de la Constitution et martèlent que « les deux tours de la présidentielle devront se tenir entre le 24 novembre et le 24 décembre ».

Si l’on s’en tient aux propos de leurs porte-paroles, les OSC consultés par le Premier ministre, le 29 décembre, s’en tiennent, eux aussi, aux prescrits constitutionnels.

« (…) nous avons cherché la solution technique permettant d’organiser l’élection vers la fin de l’année 2018, comme le veut la Constitution en vigueur », a déclaré Haritiana Ralevason, coordonnateur national du Comité d’harmonisation des organisations de la société civile pour la qualité des élections (CHOQUE), à l’issue des échanges. Le parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), du reste s’est déjà positionné « contre tout accord extraconstitutionnel ». Une fin de match disputée s’annonce.

Garry Fabrice Ranaivoson