En ce début d’année électorale, le commandement militaire rappelle les fondamentaux pour que personne ne sorte des rangs. L’impartialité sera le principal défi auquel les Forces armées feront face.

L’impartialité. Outre défendre la quiétude du processus électoral, l’impartialité sera vraisemblablement le principal défi auquel devront faire face les Forces armées durant cette année où la présidentielle dominera la vie de la Nation. Pour éviter que la politique ne vienne à nouveau polluer la cohésion des troupes, le commandement militaire, à chaque occasion, rappelle les obligations et la responsabilité de la grande muette.

La cérémonie de remise de drapeau aux généraux nouvellement nommés par Hery Rajaonarimampianina, président de la République, au palais d’État d’Iavoloha hier a été une nouvelle occasion pour les Chefs de rappeler les fondamentaux. « La défense et le respect des valeurs républicaines » a été l’un des messages soulignés dans les allocutions. Le général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale notamment, a particulièrement insisté sur ce point en ajoutant que « le pays ne mérite plus de vivre une nouvelle crise ».

Dans son discours, le numéro un des Forces armées a soutenu qu’« en cette année 2018, nous avons besoin d’apaisement et de sécurité avant pendant et après l’élection. Une fois l’élection faite, chaque citoyen devra défendre et respecter les valeurs républicaines pour parvenir à un développement durable ». Des propos qui cadrent avec ceux qu’il a tenus lors de la présentation des vœux de la grande muette à Soanierana, le 6 janvier.

« Nous, au sein des Forces armées, affirmons que nous n’accepterons plus que le pays traverse une nouvelle crise.

(…) au sein des Forces armées, nous estimons que le pays ne mérite plus d’être dirigé par un pouvoir qui n’est pas issu d’une élection », ont été les mots du général Rasolo­fo­nirina.

Respect de la loi

Pour convaincre ses troupes, le ministre de la Défense nationale, tout comme hier, a fait un rappel des conséquences néfastes des crises sur la vie socio-économique du pays.

À Soanierana, les méfaits des crises politiques, individuellement et collectivement sur les militaires ont aussi été soulignés par le membre du gouvernement. Le passé témoigne que la prise de partie des Forces armées dans certaines crises politiques ont fait basculer l’histoire de Madagascar. Dernièrement, en 2009, l’engagement d’une partie des militaires a grandement contribué à engager le pays dans une voie extraconstitutionnelle qui a duré cinq ans.

Pour garder tout le monde dans les rangs, probablement, le commandement semble n’avoir de cesse de rappeler le rôle premier de l’armée et de la gendarmerie nationale. Défendre la souveraineté de l’État et les institutions de la Répu­blique, ou encore, le respect de la loi et de la discipline et, étant donné les risques face aux enjeux politiques, la cohésion tendent à être systématiquement rappelés. Une cohésion qui pourrait passer par l’impartialité dans la joute électorale qui est déjà enclenchée.

Des faits récents, comme l’interdiction de Marc Ravalo­manana, ancien président, candidat annoncé à la présidentielle de tenir un meeting politique à Tolagnaro hier, indiquent que les obligations légales des Forces armées pourraient, dans certains cas, compromettre leur impartialité. Que ce soit en matière de maintien de l’ordre ou de la défense extérieure et intérieure de la Nation, les deux corps au sein de la grande muette sont soumis à la subordination des tenants du pouvoir politique ou administratif.

« Une élection acceptée de tous passe par le respect de la loi. Madagascar est un État de droit, et tous, sans exception, quel que soit son statut ou sa fonction, doivent se plier à la loi, en particulier nous, au sein des forces de défense et de sécurité », a soutenu le général Rasolofoniriana, à Soanierana. S’en tenir à la loi pourrait être la seule manière pour les Forces armées de préserver leur impartialité durant le processus électoral.

Garry Fabrice Ranaivoson