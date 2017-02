Les prétendants déclarés ou pressentis à la magistrature suprême s’activent. Certains enchaînent les tournées pour mobiliser leurs troupes.

Branle-bas de combat. En l’attente du coup d’envoi officiel de la course à la présidentielle, les candidats déclarés ou pressentis et leurs partisans, s’activent déjà pour préparer la rampe de décollage.

La plupart des analystes s’accordent à dire que la joute électorale prévue, en principe, pour les derniers mois de l’année 2018, démarrera officieusement, cette année. Les manœuvres de ceux considérés comme parmi les principaux acteurs de la course à la présidentielle tend à le confirmer. La plupart sont passés à l’offensive dès les premiers jours de 2017, à l’instar de Marc Ravalomanana, ancien président, qui donne de sa personne en multipliant les tournées afin de mobiliser les militants de son parti « Tiako i Madagasikara » (TIM).

Pré-campagne

Affirmant, à chaque occasion, son intention de s’aligner à la ligne de départ de la présidentielle, les descentes sur terrain sont, aussi, une manière pour le fondateur de la société Tiko de se rappeler aux bons souvenirs de la population locale. Dernièrement, il était en tournée dans la région Amoron’i Mania.

Si Hery Rajaonarimam­pianina, président de la République, veut entretenir le flou, le camp présidentiel n’en est pas moins déjà en mode « pré-campagne ».

C’est le parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), avec ses ministres et sa ribambelle d’élus qui montent au front. Reboise­ment, réception ou banquet à ciel ouvert à l’occasion de la nouvelle année et même durant les tournées présidentielles, les ténors des Bleus ne ratent pas une occasion de requérir la candidature du chef de l’État et mettre en avant comme argument « la continuité des réalisations du pouvoir ».

Des sorties publiques fréquentes qui sont, aussi, une manière pour les Bleus d’occuper le terrain politique vu que la concurrence ne se tourne pas les pouces. Pour le camp du pouvoir, même Voahangy Rajaonarimam­pianina, première dame se prête au jeu de la « pré-campagne », par le biais des œuvres sociales. La dernière en date est un « show » philanthropique au Palais des Sports de Mahamasina, vendredi, pour distribuer des vivres aux familles démunies de la capitale.

Bien que discret dans les débats et actualités politiques, Andry Rajoelina, ancien président de la Transition, lui aussi revient aux affaires le temps de requinquer ses troupes. Le leader de la révolution Orange a participé à la célébration du 10e anniversaire du parti « Tanora Malagasy vonona » (TGV), dont-il est le fondateur, dimanche. Celui qui déjà déclaré à ses fidèles « je vous donne rendez-vous en 2018 », préfère, lui aussi, opter pour la stratégie du « plébiscite ».

La réception de dimanche, a alors été l’occasion pour les irréductibles du Groupe des partisans de Andry Rajoelina (Mapar), d’appeler à la candidature de leur favori lors de la prochaine élection présidentielle. En ce début d’année, chaque écurie politique semble d’abord s’employer à booster ses rangs. Dans cette joute préliminaire, les réseaux sociaux sont, également, mis à contribution. Les pages et groupes de soutien à telle ou telle personnalité foisonnent, par exemple, sur Facebook. Les préparatifs semblent aller bon train. Toutefois, tout peut arriver avant que ne retentisse le starter.

Garry Fabrice Ranaivoson