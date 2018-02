Sauf changement, le vote du second tour de la présidentielle devrait se faire avec des bulletins individuels. Le système de parrainage des candidats est aussi institué.

À l’ancienne. Après le conseil des ministres de jeudi, une commission restreinte présidée par Hery Rajaona­rimampianina, président de la République, devait se réunir hier, au palais d’État d’Iavoloha, pour fignoler l’écriture juridique des principes décidés concernant les projets de textes électoraux.

Aucune information n’indique si la réunion de la commission restreinte s’est tenue ou non. Quelques informations sur certains points sur lesquels le chef de l’État, le Premier ministre et une poignée de ministres auraient dû cogiter filtrent, néanmoins. Dans un souci de respecter le prescrit de l’alinéa 1er de l’article 47 de la Constitution qui, pour le pouvoir, impose que les deux tours de la présidentielle se fassent entre le 24 novembre et le 24 décembre, l’Exécutif aurait décidé de revenir aux bulletins individuels pour le vote du 2e tour.

Selon les explications de Harry Laurent Rahajason, ministre de la Commu­nication et porte-parole du gouvernement, le scénario sera que le bulletin unique servira pour le 1er tour. Les deux candidats qui parviendront à s’aligner au 2nd tour seront départagés par un vote durant lequel seront utilisés des bulletins individuels. Étant donné le temps sensiblement restreint entre les deux tours du scrutin, l’impression des bulletins individuels se fera en même temps que celle des bulletins uniques, c’est-à-dire avant le premier tour.

« Des bulletins individuels de chaque candidat inscrit à la présidentielle seront imprimés avec les bulletins uniques. Ne seront utilisés ensuite, que les bulletins de vote de ceux qui seront en lice pour le 2e tour », explique le porte-parole du gouvernement. À l’instar des bulletins uniques qui serviront pour le 1er tour, les bulletins individuels, seront aussi, immédiatement acheminés dans les lieux de vote en attendant le moment de leur utilisation.

Nouveautés

Le ministre Rahajason ajoute que le coût de l’impression des bulletins de vote, qu’ils soient uniques ou individuels seront à la charge de l’État. Une prise en charge vraisemblablement par le biais du budget mis à la disposition de la Commis­sion électorale nationale indépendante (CENI), par la loi de finances. Pareil­lement pour leur acheminement jusqu’aux bureaux de vote.

Selon les informations, les trois projets de lois organiques inhérents au processus électoral, prévoient des nouveautés. L’une d’elles qui est confirmée par le porte-parole du gouvernement est le système de parrainage par des élus, des candidats indépendants pour la course à la magistrature suprême, mais aussi, probablement pour les législatives. Et comme l’un des trois projets de texte concerne l’organisation générale des élections et des référendums, ce système de parrainage pourrait valoir pour tous les suffrages électifs.

Le nombre de parrainages requis aurait du être fixé durant les travaux de la commission restreinte d’hier. Pour la présidentielle, les informations indiquent que le parrainage d’élus nécessaire à un candidat indépendant devrait être entre cent-cinquante et deux-cent cinquante. Le parrainage se fera par la collecte de signatures. « Le parrainage d’un élu ne sera pas restreint à un seul candidat », indique le ministre Rahajason. Les prétendants à la magistrature suprême affiliés à une formation politique devront être investis officiellement lors d’un congrès, sauf changement.

Sauf changement toujours, pour la présidentielle, la formation politique devrait être d’envergure nationale. Concernant les fonds de campagne, les projets de textes obligeraient chaque écurie politique à tenir une comptabilité. Des données qui seraient accessibles au Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), au Service de renseignement financier (Samifin), mais surtout qui seront remis à la Haute cour constitutionnelle (HCC). Les réductions de délais, par ailleurs, seraient actées.

Garry Fabrice Ranaivoson