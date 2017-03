Emmanuel Macron s’est imposé comme une figure incontournable de la prési­dentielle française.Il va à la rencontre des «marcheurs» de Madagascar.

Emmanuel Macron, 39 ans, le candidat du mouvement. En Marche pour l’élection présidentielle française du 7 mai, compte beaucoup de partisans à Madagascar au sein des Français de l’étranger. Erigés en comités de soutien, « les marcheurs » vont se manifester vendredi à 19 heures à la salle Horloge du Café de la gare. Il s’agit d’une visioconférence animée depuis Paris par Pacôme Rupin, responsable du Pôle territoire d’En Marche. Il dirige toute la structuration du mouvement et la mobilisation des adhérents depuis sa création. Il répondra à toutes les questions au cours de la visioconférence. « Les animateurs sont dynamiques et réceptifs comme le candidat qu’ils représentent », assure un membre des comités de soutien.

Adhésion gratuite

Cet évènement a un double objectif. D’abord il permettra de sensibiliser, mobiliser et convaincre les indécis. Ensuite, il fera connaître l’existence des comités de soutien d’Emmanuel Macron à Madagascar. « Les Français de Madagascar sont invités à adhérer à ces comités, des portes à portes sont prévus. Les jeunes électeurs ne seront pas oubliés par le biais des quatre comités. Ils peuvent créer leur structure Jeunes avec Macron », toujours selon le membre des comités de soutien. Le site d’En Marche est accessible à tous et l’adhésion

est gratuite.

La candidature de Macron séduit de plus en plus l’électorat français et sa dynamique arrive jusqu’à Madagascar. À preuve, il surfe sur une bonne vague dans les sondages actuellement. Vu comme vecteur de nouvel espoir et de révolution du système économique et social, Macron a montré l’exemple en étant le seul candidat qui a tout quitté et a démissionné de toute fonction étatique, qui ne jouit donc pas des émoluments de l’État contrairement à ses adversaires , et le seul à intégrer dans son programme, la moralisation de la vie politique française.

Herisetra