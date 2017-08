En marge de la célébration du 20ème anniversaire de la radio Fanambarana au Coliseum d’Antsonjombe samedi, le pasteur Mailhol Christian Dieudonné a annoncé qu’il se porte candidat à l’élection présidentielle de 2018. D’après lui, c’est le peuple qui l’a poussé à se lancer dans la course. « J’ai entendu vos appels, j’ai entendu toutes les plaintes du peuple malgache, sa souffrance et sa tristesse. Le peuple malgache m’encourage à me lancer dans cette course. Alors, je déclare aujourd’hui que j’accepte de me mettre à la tête du pouvoir, que ce soit par le biais de l’élection ou par d’autres moyens », a-t-il déclaré devant ses fidèles qui ont rempli Antsonjombe.

De ce fait, ce ne sera pas en tant que pasteur qu’il se lance dans l’élection, mais en tant que candidat du parti « Gideona Fandresena ny Fahan­trana eto Madagasikara » (GFFM). Le président de ce parti, Andriamparany Rako­to­vao, a annoncé qu’une assemblée générale se tiendra dans l’objectif d’annoncer d’une manière officielle et en bonne et due forme la candidature de Mailhol Christian Dieudonné. Lors d’une conférence de presse organisée dans les coulisses du Coliseum, il a expliqué ce que la prophétie lui a prédit pour rectifier ses déclarations pendant la période de crise, durant laquelle il avait affirmé monter au pouvoir par la proposition du peuple. « La prophétie dit que c’est dix ans après le mandat de Ravalomana que je monterai au pouvoir », a-t-il affirmé.

Parmi ses invités, « Kohen » Rivolala était présent, étant un ancien de la radio Fanam­barana. Lors d’un entretien, il a déclaré que chacun doit agir compte tenu de la situation du pays en ce moment. « La nation est dans une position de détresse, ceux qui en ont les compétences doivent prendre leurs responsabilités », a-t-il déclaré. Interrogé sur des rumeurs qui prétendent que, lui aussi, prévoit de se porter candidat, il ne nie pas ne pas avoir tenté de s’inscrire en 2013. « À l’époque, je n’avais pas encore l’âge de me présenter, selon la Constitution. Cela dit, il m’est difficile de déclarer quoi que ce soit. Nous verrons cela en 2018 », a-t-il soutenu.

Loïc Raveloson