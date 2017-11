L’ancien Premier ministre de la Transition se trouve à Toliara. C’est sa deuxième sortie comme candidat officiel de l’UNDD à la prochaine présidentielle.

C’est en sa qualité de futur candidat à la présidentielle 2018 que Jean Omer Beriziky s’est trouvé à Toliara depuis le week-end, d’abord pour rencontrer sa famille politique, l’Union nationale pour le développement et la démocratie, locale (UNDD), les notables, des entités politiques, différentes associations, ensuite et surtout pour tâter un ancien fief du parti. Une façon de prendre le pouls de la population à son égard avant le début officiel de la campagne électorale, selon ses proches.

L’ancien Premier ministre a débuté dimanche matin, ses retrouvailles avec les adhérents et sympathisants de l’UNND à l’hôtel-restaurant « Le Sisal » à Amborogony, pour confirmer sa ferme volonté de porter très haut les couleurs de leur formation politique en 2018. L’annonce a été confirmée par le président national du parti, le Dr Emmanuel Rakotovahiny qui l’accompagne dans cette tournée.

Bénédiction

« Notre parti a décidé de présenter un candidat à la prochaine échéance électorale, en l’occurrence Jean Omer Beriziky. Cette candidature a déjà eu le Tsodrano ou bénédiction du Pr Albert Zafy de son vivant », précise-t-il. Et d’ajouter : « Il est désormais temps pour l’UNDD de montrer sa véritable force et valeur, et celui qui peut incarner véritablement l’idéologie prônée par le fondateur du parti ne peut être être que notre actuel candidat. »

Pour sa part, Omer Beriziky a souligné que sa présence à Toliara « marque l’importance que j’attache à votre région, pour proposer un projet de société afin de faire face à la pauvreté, l’insécurité, et pour plus de justice et de réforme économique afin de mettre notre pays sur la voie de l’émergence ». Il a alors lancé un appel à une centaine de militants présents, « car j’estime que, dans mon projet d’un grand dessein pour la Grande ile, dont nous projetons actuellement les bases, vous devez avoir une place de choix ».

Lors de sa rencontre avec les notables et les « Olobe » dans l’après-midi du dimanche, à l’hôtel Amazone, il a présenté les dix engagements par lesquels il envisage, avec toutes les bonnes volontés, de bâtir une nation prospère et souveraine, dans le respect de ses diversités. Il compte sillonner d’autres districts du Sud-ouest avant de rejoindre la capitale.

Francis Ramanantsoa