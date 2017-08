Chaque conseil de ministres a son lot de nominations et de limogeages. Des postes, vacants depuis plusieurs mois, sont sans occupants, faute de nomination.

Branle-bas. Les deux cent dix-huit postulants au poste de membre du Conseil du fampihavanana malagasy (CFM) participant à l’audition publique, retiennent leur souffle depuis le début de la semaine.

La liste des heureux élus a été transmise au chef de l’Exécutif depuis une semaine. La nomination aux hauts emplois de l’État est décrétée en conseil des ministres. Toutefois, pour des raisons inconnues, cette réunion dirigée par le président de la République avec les membres du gouvernement n’a pas eu lieu cette semaine. Les quarante-quatre membres du CFM seront connus à une date ultérieure.

D’autres postes vacants depuis plusieurs mois sont également en attente d’occupants. Il s’agit, entre autres, du poste laissé par feue Yvonne Lala Herisoa Raha­rison Ranoroarifidy, haut conseiller à la Haute cour constitutionnelle, décédée le 30 mars.

Appartenant au quota présidentiel, comme celui de Jean-Eric Rakotoarisoa et Fara Alice Ravaoarisoa, son poste demeure sans occupant portant ainsi à huit le nombre des hauts conseillers dans cette institution. Cette situation n’a pas de conséquences graves sur le fonctionnement de la Haute cour constitutionnelle mais avec ce nombre pair et, en cas de différence de point de vue, il ne sera pas aisé de départager les avis.

Quotas à remplir

Toujours au mois de mars 2017, l’élection d’Ahmad à la présidence de la Confé­dération africaine du football (CAF), l’a conduit à déposer sa démission au poste de vice-président du Sénat. Confor­mément à l’ordonnance régissant la loi organique du Sénat à Madagascar, les fonctions du Sénateur est «incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public, excepté l’enseignement».

Nommé également parmi le quota présidentiel, son successeur n’a pas pu participer à la première session ordinaire de la Chambre haute, faute de nomination.

Une seule nomination d’ambassadeur a eu lieu depuis le début du quinquennat du Président Hery Rajaonari­mampianina alors que certains diplomates sont en fonction depuis plus de dix ans. Il s’agit du professeur Alain Djacoba Tehindra­zanarivelo, nommé ambas­sadeur de Madagascar auprès de la République d’Éthiopie, et représentant permanent de Madagascar auprès de l’Union africaine et de la Commission économique pour l’Afrique.

L’annonce de la réouverture de l’ambassade malga­che à Londres permet de croire à une nouvelle nomination. En cas de remaniement annoncé depuis quel­ques jours, le branle-bas va être à son paroxysme du côté des futurs ex-membres de cabinets.

Andry Rialintsalama