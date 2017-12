Sauf changement, la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an se tiendra à Iavoloha, le 5 janvier. La teneur de l’allocution présidentielle sera attendue.

La dernière. Si l’on s’en tient à l’information confirmée par une source auprès de la direction du protocole de la présidence de la République, le banquet de présentation des vœux des corps constitués et du corps diplomatique au couple présidentiel se tiendra à la salle de cérémonie du palais d’État d’Iavo­loha, le 5 janvier.

Selon l’alinéa 2 de l’article 46 de la Constitution, « le Président de la République en exercice qui se porte candidat à l’élection présidentielle démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel. Dans ce cas, le président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Président ».

Aussi, si Hery Rajao­narimampianina se présente à sa propre succession, la cérémonie de janvier pourrait être la dernière qu’il présidera en tant que chef d’État du premier quinquennat de la 4e République. Les modalités d’application de cette disposition seraient, pourtant, encore en discussion. Plusieurs s’accordent, cependant, sur le fait qu’une démission est définitive. Sauf changement, ce sera Rivo Rakotovao, président de la Chambre haute, qui conduira la cérémonie de présentation des vœux de l’année 2019.

Indicatifs

Le discours du locataire d’Iavoloha, pour l’occasion, sera ainsi attendu. Contraire­ment à celui du 6 janvier 2017, le chef de l’État pourrait mettre l’accent sur les élections. De l’allocution qui devrait donner le ton de cette année électorale, d’aucuns pourraient attendre d’être ras­surés et avoir des certitudes de la part du président de la République quant à ce qui adviendra. Les débats sur les préparatifs électoraux sont, en effet, tronqués par des incertitudes et suspicions.

Ayant toujours entretenu le suspense quant à sa candidature ou pas, il semble que Hery Rajaonarimam­pianina ne souhaite se prononcer qu’au dernier moment. Son discours, le 5 janvier, ne devrait alors, que donner un indicatif de plus du secret de polichinelle qu’est son ambition de briguer un second mandat.

Bien que l’année 2018 soit une année électorale, les affaires publiques ne seront pas en reste. Et comme à l’accoutumée, le chef de l’État devrait faire un bilan de l’année 2017 et donner les directives et les perspectives des démarches étatiques pour la nouvelle année. De son discours lors de la présentation des vœux pour l’année 2017, l’administration Rajaonarimampianina a péché dans son ambition d’alléger les difficultés du quotidien de la population.

Dans son « Fotoambita », diffusé sur sa page Youtube, vendredi, le président de la République, a reconnu que les ménages rencontrent plusieurs difficultés. Concernant la situation socio-économique, les mots du locataire d’Iavo­loha pourraient ne pas s’éloigner de ceux qu’il a dits durant le 34e épisode de son rendez-vous hebdomadaire sur le web. Une nouvelle fois, le président de la République, pourrait demander à la patiente, la cohésion de la population.

Il pourrait réitérer son appel à un élan national pour impulser le développement du pays par le travail. À s’opposer à toute initiative de déstabilisation et qu’il s’agit de redresser une nation en difficulté depuis son indépendance. Plus d’un s’attendent toutefois, à ce que les chantiers annoncés par le président Rajaonarimam­pianina, pour l’année 2018 comprennent des solutions rapides et efficientes aux maux des ménages.

Garry Fabrice Ranaivoson