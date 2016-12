Quoi de neuf C’est la question qui pourrait se poser sur ce que contiendrait le discours de présentation de vœux de Hery Rajaonari­mampianina, président de la République.

Si rien ne vient chambouler le planning présidentiel, la cérémonie de présen­tation de vœux du corps constitué et du corps diplomatique au couple présidentiel se tiendra le 6 janvier, au palais d’État d’Iavoloha. L’occasion pour le chef de l’État de prononcer sa première allocution officielle de l’année, qui cette fois-ci devrait se faire devant un parterre de mille trois-cents invités, et diffusée en direct sur les médias publics nationaux.

Devant donner le ton des actions étatiques durant toute l’année, le discours de présentation de vœux du président de la République est systématiquement attendu par l’ensemble de l’opinion. Étant donné qu’Hery Rajaonarimampianina a pratiquement fait un Mada-raid durant cette année 2016, certains angles de son allocution, en janvier, pourraient être lisibles d’avance. Engagement de projets structurants, orientation dans l’énergie renouvelable, ou encore, la confiance regagnée de la communauté internationale, particulièrement des bailleurs de fonds, devraient être soulignés par le chef de l’État.

Ces sujets ont été les principaux axes des allocutions présidentielles durant ses multiples descentes sur terrain, cette année. Il est probable que le locataire d’Iavoloha place l’année 2017 sous le thème de « la concrétisation », se basant sur les promesses acquises durant la conférence des bailleurs et des investisseurs. Dans sa présentation de vœux de 2015, le Président a parlé d’« année de chantier pour le développement », et en 2016, du « renforcement de la stabilité politique institutionnalisée pour accélérer la relance ».

Urgences

Si les objectifs annoncés pour les années 2015 et 2016 sont différents, certains propos n’ont pas quitté les discours présidentiels durant ces deux ans, et ont encore été d’actualité en 2016. Outre la reconquête du prestige de Madagascar sur la scène internationale, la quête de la stabilité, ou encore la réconciliation nationale semblent des sujets récurrents. Depuis 2015, voire 2014, le démarrage de la réconciliation nationale est toujours en chantier et la stabilité politique semble toujours friable, bien que le pouvoir ait réussi à se mettre dans la poche, les deux institutions parlementaires.

À l’entame de l’avant-dernière année de son mandat, et en prévision d’une probable intention d’en briguer un nouveau, l’opinion pourrait être en droit de s’interroger sur ce que Hery Rajaonari­mampianina proposera de nouveau, surtout pour au moins tempérer les urgences des ménages. Le plan national de développement et les discours qu’il a martelés depuis son entrée en fonction, peinent à faire l’unanimité.

« Héritant d’une situation sociale et économique désastreuse, y faire face, tout en s’attelant aux autres chantiers politiques aussi complexes qu’urgents, demande plus de temps », avait-il déclaré devant ses invités, à Iavoloha le 9 janvier 2015. Durant cette année 2016, cette phrase a pourtant encore été reprise à souhait, non seulement par le chef de l’État, mais aussi l’ensemble de l’Exécutif. Si ces derniers misent sur les projets structurants, leur défaillance est pourtant évidente sur les urgences qui touchent directement au quotidien de la population, à sa productivité et sa sérénité.

Garry Fabrice Ranaivoson