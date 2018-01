Bilan des réalisations et perspectives 2018, tels sont les sujets abordés pendant la série de discours lors de la présentation de vœux aux corps constitués à Iavoloha hier.

Rhétorique. Les plumes politiques ont dû veiller très tard pour écrire les discours des chefs d’institutions à Iavoloha hier. Dans un rythme bien orchestré et d’une durée raisonnable, les prises de paroles des trois chefs d’institution ont été rédigées selon la structure du kabary malgache. D’une durée de douze à quinze minutes chacune, leurs interventions ont respecté le plan du discours traditionnel malgache articulé autour des excuses préalables, la salutation et la déférence et la conclusion. Ainsi, c’est par des proverbes, des jeux de mots et d’expressions imagées que les intervenants en malgache ont présenté leurs vœux au couple présidentiel.

Dans la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués d’hier, c’est le vice doyen du corps diplomatique à Madagascar et ambassadeur de l’Union des Comores Caabi El’Yachourtu Mohamed qui a ouvert la série de discours, suivi respectivement par le président de l’Assemblée nationale, Jean Max Rakotomamonjy, le président du Sénat, Rivo Rakotovao et le Premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly. En termes de contenu, chaque intervention a abordé le bilan de l’année écoulée, les réalisations du régime et les perspectives pour 2018 notamment les élections.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union des Comores a salué les réalisations du régime durant l’année 2017 malgré les difficultés. « Nous avons suivi avec intérêt les efforts déployés pour améliorer la qualité de vie de la population », a-t-il précisé. Dans un langage diplomatique, il a rappelé les défis qui attendent le gouvernement, notamment la sécurisation des investissements, la lutte contre l’insécurité, la corruption et les trafics de ressources naturelles.

Apaisement

Au vu des élections qui se tiendront à la fin de l’année, il a insisté sur la préservation d’un climat politique apaisé. « Nous encourageons le dialogue pour qu’il y ait une élection libre, démocratique et transparente », conclut le représentant du corps diplomatique.

Après une partie laudative à l’endroit de l’Exécutif, le président de l’Assemblée nationale Jean Max Rakotomamonjy s’est également exprimé par rapport aux prochaines élections présidentielles. Il a affirmé la disponibilité des députés pour adopter les lois relatives aux élections. Il a surpris l’assistance en annonçant l’organisation d’une session extraordinaire pour examiner la loi électorale dès la semaine prochaine. Une déclaration qui bouleverse les propos du Premier inistre qui a évoqué en fin d’année la poursuite des consultations de la société civile et des entités politique dans la même période. En marge de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale a précisé dans une interview « que chacun prenne ses responsabilités. C’est pour montrer que le Parlement est prêt à apporter sa contribution pour une élection libre et transparente »

Le président du Sénat Rivo Rakotovao a orienté son discours sur la préservation des acquis démocratiques et la stabilité. Il a souligné que 2018 est une année cruciale car il s’agit de s’en remettre à la décision du peuple lors des élections. À travers des expressions imagées, il a fait allusion aux choix des électeurs à la fin de cette année. « Il vaut mieux choyer ceux qui ont éclos que d’espérer une autre couvée incertaine », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly, après avoir évoqué la sécheresse, l’inondation, l’épidémie de peste pulmonaire urbaine, la hausse des prix du riz local et les revendications « politico-syndicales », a dressé un bilan de la réalisation du gouvernement. Il a également présenté les perspectives de son équipe pour l’année 2018 notamment la lutte contre l’insécurité et les litiges fonciers.

D’une manière générale, les intervenants ont su capter l’attention des mille quatre cents invités dans leurs discours. Après les bonnes intentions et les résolutions, la population est en attente de la traduction de ces belles paroles en actes.

Andry Rialintsalama