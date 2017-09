Le 19 septembre, la FTAR a fait grève contre la CUA et la société OMAVET. La tenue de cette manifestation sous-entend que la préfecture a donné son autorisation.

L’association des taximen d’Antananarivo ou FTAR a tenu une manifestation mardi. Un millier de taxis sont partis d’Ankorondrano pour rejoindre le parvis de l’Hôtel de Ville. Si les usagers du macadam se sont plaints des bouchons causés par ce mouvement des taxis, la question sur l’autorisation de manifestation octroyée par la préfecture de police d’Antananarivo en a intrigué plus d’un.

Après les deux demandes de manifestation succes­­sives du parti Tiako I Madagasikara (Tim) et du Dinika ho Fanavotam-Pirenena (DFP) qui ont été refusées, on constate par la tenue de cette manifestation que la préfecture a donné l’autorisation à la FTAR. Joint au téléphone hier, le préfet de police, le général Angelot Ravelonarivo, a expliqué que la grève de la FTAR n’a pas porté atteinte à l’ordre public. « La manifestation des taximen ne concerne que leur travail et l’OMAVET. Comparé à la manifestation pour laquelle le DFP avait demandé l’autorisation, l’ordre public n’est pas exposé à un éventuel trouble », a-t-il soutenu.

Explication vaseuse

Il a également attesté que le projet du DFP avait pour objectif un soulèvement populaire. « Maharavo Ratolojanahary et consorts avaient un projet précis qui met en péril l’ordre public », a-t-il affirmé, avant d’ajouter « De toute manière, le DFP est une association de fait. Ce qui implique qu’elle ne peut pas demander d’autorisation de manifestation ».

D’après le préfet de police, il a demandé à des représentants de l’association des taximen ce que ces derniers voulaient réellement faire le jour dit. « Ils m’ont répondu qu’ils partiraient d’Ankorondrano en direction d’Analakely, pour rester un quart d’heure à peu près sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Je leur ai alors demandé de rédiger une demande de manifestation sur la voie publique, car c’est la nature de leur projet », a-t-il déclaré. Les représentants de la FTAR se seraient concertés un moment avant de prendre une décision. « Après cogitation, ils m’ont dit que finalement ils ne feraient que passer par Analakely, donc circuler comme tous les véhicules », a-t-il affirmé.

Pourtant, durant toute la manifestation, des embouteillages ont bloqué les quelques accès au centre ville. « Certes, cette manifestation a créé des bouchons dans la capitale, mais les embouteillages sont devenus notre pain quotidien », a déclaré le préfet de police. Dans tous les cas, le général Angelot Ravelonarivo estime que cette manifestation ne concerne que le domaine professionnel des taximen, ce qui n’atteint pas la sécurité publique.

Loïc Raveloson