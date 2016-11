Il s’en est fallu de très peu pour qu’un jeune homme, habitant à Ambohimalaza, ne subisse un accident grave. «Notre toit s’est envolé tout d’un coup et par la suite, le madrier est tombé juste à côté de moi», explique-t-il, très soulagé. C’était, hier, pendant l’orage qui a sévi à Antananarivo et ses environs. D’autres maisons de cette même commune auraient également vu leur toit s’envoler, dimanche. «Le vent a été trop fort, causant ces dégâts», témoigne cette source. Ces familles sont devenues temporairement des sans abris.

Dans la grande ville, l’eau commence légèrement à monter. Quelques maisons seraient déjà envahies par l’eau de pluie, à Besarety, selon le président du fokontany de ce quartier. «Si les précipitations continuent, c’est sûr que la plupart des maisons vont être inondées», rapporte-t-il. Et comme à l’accoutumée, les rues de la ville se sont transformées en rivières drainant des déchets. À l’instar de Besarety, Tsara­lalàna et Anosy sont aussi submergés. «Tous les canaux sont bouchés, c’est pourquoi l’eau de pluie monte facilement», affirme une source avisée.

Le service de la Prévision météorologique lance une vigilance pour une probable montée des eaux. «Un front prend place. La pluie continuera à tomber pendant trois jours, à Antananarivo», explique Solonomenjanahary Randrian­jafinirina, chef service de la Prévision météorologique à Ampandria­nomby. Dans le planing de la commune urbaine d’Antananarivo, les travaux de curage se résument à ceux effectués par l’Himo.

M.R.