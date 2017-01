Cette semaine, Antananarivo reste au sec. Et la pluie ne sera pas encore au rendez-vous.

L’atmosphère évolue en douce. Quelques endroits sur les Hautes terres ont été arrosés par de fines précipitations, depuis le début de la semaine. Hier, par exemple, une faible pluviométrie a été constatée à Ivato, dans certains villages à Mora­manga ou encore à Alaotra Mangora, selon Solonomen­janahary Andrianjafinirina, chef de service de la Pré­vision météorologique à Ampandrianomby, hier. « L’atmosphère évolue, mais l’anticyclone continue à régir notre climat », explique-t-il.

Ce sont des orages isolés, avec des pluies de très faible quantité qui arrivent à peine à humidifier la terre. Ce jour, d’autres endroits bénéficieront de ces « orages isolés », selon la prévision des techniciens à Ampandrianomby.

Toutefois, les précipitations ne sont pas encore attendues dans les quatre jours à venir, pour Antana­narivo. Si rien ne change, elles seront au rendez-vous, à partir de la semaine prochaine.

Dernier recours

Le Dr Samueline Rahari­veloarimiza, directeur général de la Météo­rologie, recommande à tout un chacun de contribuer à humidifier l’atmosphère. « Il suffit d’arroser la cour, la rue », explique-t-elle.

D’autre part, le gouvernement est déjà prêt à des pluies provoquées. « Nous avons déjà discuté avec des techniciens de la météorologie et le ministre du Transport et de la météorologie. Si la pluie naturelle ne tombe pas la semaine prochaine, nous allons effectuer des précipitations provoquées, lundi ou mardi », explique Roland Ravato­manga, ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Les techniciens de la météorologie entérinent que pour le moment, réaliser des pluies provoquées est impossible. « Cela dépend de l’état de l’atmosphère », renchérit notre source.

Miangaly Ralitera